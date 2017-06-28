بشرى شعبان

كشـف مديـــر إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون حمد الخالدي عن اعتماد الإدارة خطة برامج متكاملة للنــــزلاء خلال فصل الصيف تتضمــــن أنشطة رياضية وترفيهيـــة ودينيـــة.

وأضـــاف في تصريــح لـ «الأنباء» ان الإدارة تحرص على تنظيم أنشطة خلال فصل الصيف تهـــدف إلى تقويـــة الوازع الديني في نفس الحدث بالإضافة لوضــع برنامج عملي يعمـــل على إعادة تأهيل الحدث يساعــده في الخروج الى المجتمع بشكل مختلف يعتمـــد على نفســه.

وأشار الخالدي إلى ان الإدارة خلال عيد الفطر منحت عددا من الأبناء إذنا خاصة لقضاء أيام العيد مع اسرهم كنوع من المكافأة على حسن سلوكهم وتشجيعا لهم.

وفتحت الإدارة أبواب الدور طيلة أيام العيد لقضاء يوم مع أبنائهم، موضحا أن هناك زيارة أسبوعية لبعض الحالات لأسرهم واستقبال الأسر في الدور.