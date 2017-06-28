أسامة أبو السعود

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير البلدية محمد الجبري انه جرت اتصالات بين الوزارة ووزارة الشؤون امس والتي أكدت انه تم رصد 10 حالات جمع تبرعات مخالفة بتدخل أئمة المساجد، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف بهذا الخصوص لاتخاذ اللازم، مؤكدا انه ستتم إحالتهم للشؤون القانونية فورا.

وكشف الجبري في تصريحات لـ«الأنباء» انه تمت إحالة عدد من أئمة المساجد في العام الماضي للشؤون القانونية وصدرت بحقهم قرارات مجازاة.

وعن الجمعيات المخالفة في جمع التبرعات، قال الجبري إن هناك جمعيتين فقط خالفتا اللوائح، كما أن هناك أشخاصا مزورين ينتحلون صفة بعض الجمعيات وتمت إحالتهم للنيابة بواسطة وزارة الشؤون.

وعن جهود وزارة الأوقاف لاحتواء الشباب خلال عطلة الصيف ونشر الفكر الوسطي ومحاربة الغلو والتطرف، قال الجبري «إن لدينا فريق التواصل والحوار التابع للجنة العليا لتعزيز الوسطية والذي يتولى زيارة الدواوين ولديه مبادرة اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل بالتنسيق مع التربية لزيارة بعض المدارس التي تضم الفئة الشبابية من 14 الى 18 عاما لاحتواء الشباب من أي فكر منحرف».

وأضاف الجبري أن لدينا كذلك فريق الأمن المجتمعي بالوسطية بالشراكة مع وزارة الداخلية والذي يتولى الجانب الأمني المجتمعي حتى في المدارس لحماية الفئة العمرية ذاتها من أي أفكار دخيلة، لافتا الى انه على صعيد الوزارة، لدينا برامج تابعة لإدارة السراج المنير تهتم بالشباب وتنظم أنشطة لهم، اضافة الى جهود دور القران الكريم التابعة لإدارة الدراسات وغيرها من الجهود الكبيرة لاحتواء الشباب ونشر الفكر الوسطي المعتدل.