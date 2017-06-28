نظمت مجموعة شباب الخير أول أنشطتها خلال شهر رمضان المبارك حيث قام أعضاؤها بالنزول الى الشارع وقت الإفطار وتقديم الماء والعصائر والتمور الى قائدي المركبات.

وخلال الفعالية قام المتطوعون من الشباب ويبلغ عددهم 14 شابا وفتاة بتوزيع العصائر والمياه والتمور، وأكد المنسق العام للمجموعة خالد بندق أن هناك العديد من الأهداف التي يعمل كل من ينتمي اليها للوصول اليها، وأهمها حصد أعداد أكثر من المتطوعين. والعمل على ادخال السعادة الى قلوب الناس بتنظيم فعاليات اجتماعية منها زيارات للمستشفيات لدعم المرضى، وتنظيم حفلات للأطفال بالحدائق لزرع الابتسامــة على وجوه الناس.

وأضاف أن هذه أهداف بسيطة وقريبة التحقيق، وكذلك هناك أهداف أخرى نتمنى تحقيقها، لأننا مجموعة من الشباب والفتيات نحمل الكثير من الطموحات ونتمتع بقوة التحدي لتحقيقها خاصة أننا جميعا نعمل مثل اليد الواحدة وهدفنا الوحيد هو ادخال الفرح الى قلوب الناس وعمل الخير.