النزهان: حدوث مشكلة في مطار الكويت يستدعي مراجعة مراقب المطار أو إدارة النقل الجوي

يجب التعامل مع مكاتب السياحة والسفر المعتمدة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة والطيران المدني

عند حدوث مشكلة خارج الكويت يجب تقديم الشكوى في المطار الذي حدثت فيه المشكلة

الدفع بالبطاقة الائتمانية يضمن الحق عند حدوث طارئ أو حادث للرحلة

ضرورة الحصول على عقد يدوّن فيه مستوى ودرجة ونوع الفندق ومكانه

احذر من دفع مبالغ لحجز فنادق لأشخاص مجهولين عاطف رمضان

يتعرض البعض منا أحيانا، عندما يقرر السفر خلال الأعياد وأوقات الإجازات والمناسبات الأخرى، للوقوع ضحية للنصب والاحتيال بخصوص حجوزات تذاكر السفر والفنادق وتأجير السيارات بالخارج. ومن ذلك عدم المصداقية بالأسعار وهذه تعتبر من اكبر المشاكل، اذ تقوم بعض الفنادق بتغيير أسعارها من يوم الى آخر دون أي إشعار مسبق.

وقد نصح مدير إدارة الدراسات المسحية التجارية ورقابة الأسعار في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان في تغريدة بحسابه على «تويتر» المواطنين والمقيمين الذين يسافرون خلال الأعياد وأوقات الإجازات بمعلومات تجنبهم التعرض للنصب. مبينا أنه في حال حدوث أي مشكلة عند سفر المواطن أو المقيم في مطار الكويت على سبيل المثال فمن الضروري أن يراجع مراقب المطار المناوب أو إدارة النقل الجوي (شعبة الشكاوى) بالإدارة العامة للطيران المدني لاتخاذ ما يلزم، أما في حالة حدوث المشكلة خارج الكويت فيجب تقديم الشكوى في المطار الذي حدثت فيه المشكلة.

وأشار النزهان إلى أن هناك حالات أو مشكلات تستدعي من المواطن او المقيم التوجه لوزارة التجارة والصناعة أو «الطيران المدني» لتقديم شكوى ضد مكتب الحجوزات في حال أخل بالتزاماته المتفق عليها عند العودة من السفر مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت حقه.

تذاكر السفر

وتطرق النزهان إلى نصائح بشأن تذاكر السفر سردها فيما يلي:

- اطلع على شروط التذكرة في حالة إلغاء السفر أو الاسترداد قبل إصدار التذكرة.

- تأكد من الوزن المسموح به من قبل شركة الطيران سواء داخل الطائرة أو من خلال حاجز وزن الأمتعة، واحجز بنفس الاسم المطابق لجواز سفرك.

- تعامل مع مكاتب السياحة والسفر المعتمدة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة والطيران المدني واحتفظ بسند القبض أو العقد لتستطيع مقاضاة المكتب في حال الإخلال بالاتفاق.

- تأكد من سير الرحلة والمواعيد (التاريخ والساعة) حسب بلدك والبلد الآخر وتأكد من الرحلة وخط سيرها ومواعيد الإقلاع والوصول ومحل الإقامة المتفق عليه، وتأكد من شركة الطيران الناقلة، واذا كانت الرحلة مباشرة أو (ترانزيت). واذا كانت الرحلة (ترانزيت) تأكد من فترة الانتظار حسب توقيت بلدك وبلد المطار (الانتظار).

- في حال حجزت الرحلات الجماعية (القروبات) تأكد من محطات الرحلة وشروط النقل الجماعي والسكن وعدد الافراد بالغرفة الواحدة واقرأ العقد قبل التوقيع واحتفظ به لحين العودة، فالرحلات الجماعية تتضمن أسعارها «أجور النقل وتكاليف الإقامة بالخارج وطول مدة الرحلة وتكاليف الجولات بالبلدان المراد زيارتها» وفي حالة إخلال المكتب بالتزاماته المتفق عليها تقدم بشكوى بالمراكز التابعة لوزارة التجارة والصناعة أو بالطيران المدني عند عودتك وقدم المستندات التي تثبت حقك.

- اذا تأخرت الرحلة فيجب على الشركة الناقلة توفير موظفين بصالة الانتظار للرد على الاستفسارات واذا تأخرت عن ساعه فيجب على الشركة الناقلة توفير مرطبات خفيفة واذا زاد التأخير عن 3 ساعات فعليها توفير وجبة ساخنة للمسافرين.

واذا تأخرت عن 6 ساعات فيجب توفير سكن فندقي للمسافرين.

معلومات عامة عن حجز التذاكر

1- الرحلات التي تتوقف بمحطة أو أكثر أرخص من الرحلات المباشرة.

2- اذا غيرت شركة الطيران الموعد ولم تؤمن لك رحلة بديلة في الوقت الذي ترغب به، فيمكنك استعادة قيمة التذكرة كاملة دون خصم ورفع دعوى تعويض ولك الحق بطلب التعويض عن تأخر الحقائب أو تلفها.

3- الدفع بالبطاقة الائتمانية يضمن حقك في حال حدوث طارئ أو حادث للرحلة واحتفظ بالتذكرة أوالإيصال لتحصل على التعويض المستحق لك.

4- عند حدوث أي مشكلة عند سفرك في مطار الكويت راجع مراقب المطار المناوب أو إدارة النقل الجوي (شعبة الشكاوى) بالإدارة العامة للطيران المدني لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفي حالة حدوث مشكلة عند سفرك خارج الكويت يجب أن يتم تقديم الشكوى في المطار الذي تمت فيه المشكلة.

حجز الفنادق عن طريق مكتب حجوزات

- احصل على عقد يذكر فيه مستوى ودرجة ونوع الفندق ومكانه بالتفصيل ولا تعتمد على وصف موظف المكتب وحدد عدد الليالي المحجوزة ومستواها ونوعها وسجل اذا ما كان مخصص لك الوجبات (كفطور، وعشاء) ويفضل كذلك السؤال عن قيمة تمديد الحجز في حال رغبت بذلك - واذا كان الحجز عن طريق موقع الكتروني فاحجز من مواقع موثوقة ومعروفة واحصل على رسالة إلكترونية صادرة من الفندق تشمل تفاصيل الحجز ونوعه واسم الفندق ومستواه وموقعه وعدد الليالي والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع.

- في حال وجدت اختلافا أو إخلال بشروط الحجز احتفظ بوصل أو سند الاتفاق أو العقد واحصل على وثيقة تبين الاختلاف والإخلال بالعقد مثل تم حجز فندق 5 نجوم واتضح انه 4 نجوم عندها يجب ان تحصل على ما يفيد ذلك من الفندق وتصنيفه ومستواه لكي تستطيع مقاضاة مكتب الحجز والرجوع عليه واسترداد أموالك والمطالبة بالتعويض عن الاضرار. وكذلك ينطبق هذا الامر على حجوزات الشقق الفندقية أو المنتجعات والشاليهات خارج الكويت.

- احذر من دفع مبالغ لحجز فنادق أو شقق أو منتجعات وخلافه لأشخاص لا يكون لهم صفة (مكتب حجز فنادق) لأنك قد تقع ضحية غش تجاري.

حجز سيارة في الخارج

- في البداية حدد عدد الأشخاص الذين سيستخدمون السيارة المؤجرة وحجم الحقائب لتعرف نوعية وحجم السيارة التي تحتاج تأجيرها.

- قم بالتأجير من الشركات المشهورة والمعروفة وحاول التأكد من ردود المتعاملين على التجارب السابقة لتأجير السيارات منها من خلال المواقع.

- قبل تأجير السيارة تأكد من «فئة السيارة وموديلها ومحرك السرعة ونوعية الوقود - ديزل بنزين».

- تعرف قبل الحجز على طريقة ومكان تسلم السيارة ومكان تسليمها.

- بلغ شركة التأجير ان كنت ترغب في وجود جهاز ملاحة (ماجلان- قارمن) مع السيارة المؤجرة.

- بلغ شركة التأجير اذا كنت تحتاج الى سائق مع السيارة المؤجرة. مع العلم أن غالبية شركات التأجير تحجز مبلغ لمخالفات المرور كتأمين.

وكذلك غالبية شركات التأجير تطلب دفع قيمة تأجير السيارة والتأمين من خلال بطاقة ائتمان مقبولة وسارية.

- قبل السفر حاول التعرف على قانون المرور للبلد الذي تنوي السفر له.