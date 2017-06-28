عادل الشنان

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من وضع الجدول الزمني لإنشاء مدينة النعايم منخفضة التكاليف بعدد 10 آلاف وحدة سكنية تقريبا ضمن نطاق محافظة الجهراء وستكون بديل منطقتي (تيماء - الصليبية) الشعبيتين، حيث سيتم تنفيذ المدينة خلال 4 سنوات مقبلة.



وأكدت المصادر أن إجراءات تنفيذ المشروع سترى النور خلال العام الحالي 2017 وبتكلفة تقديرية مبدئية تصل إلى 290 مليون د.ك تقريبا، ومن المتوقع ان يتم انتقال قاطني تيماء والصليبية الى مساكنهم الجديدة في عام 2021 بعد انجاز المشروع ووصول التيار الكهربائي وتجهيز المباني الخدمية كاملة.



وأشارت المصادر إلى أن موقع مشروع مدينة النعايم يقع على بعد ١٦ كيلومترا فقط من محافظة الجهراء و٤٧ كيلومترا عن مدينة الكويت تقريبا.