واشنطن ـ احمد عبدالله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم ان الحكومة الكويتية تبذل جهدا كبيرا في هذا المجال الا انها لم تتمكن بعد من الوصول الى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة.

وقال التقرير: مما لا شك فيه ان الكويت بذلت جهدا بالغ الأهمية للحد من الاتجار في البشر الى وعبر الكويت اذ انها ضغطت لتطبيق القانون الصادر عام 2015 والمتعلق بالعمالة المنزلية فضلا عن مشاركتها في رعاية شركة توظيف مركزية. وأضاف «ان هذه الشركة فور تفعيلها سيخفض من نفقات التوظيف ويساهم في مكافحة عملية التوظيف غير القانونية».

وطبقا للتقرير، فإن المسؤولين أشاروا الى 39 حالة من حالات التوظيف غير القانوني خلال التحقيقات الجنائية التي أجريت طبقا لقانون 2015 للعمل وقاضت 15 شخصا طبقا لقانون مكافحة الاتجار في البشر الصادر عام 2013، وفضلا عن ذلك فإن الوزارة اشارت الى ان السلطات الكويتية عدلت قانون العمل الصادر عام 2010 والذي يشدد من العقوبات المفروضة على من يستخدمون وسائل ملتوية للتوظيف.

وقال التقرير «للحد من ظاهرة توظيف الكوريين الشماليين من ضحايا الاتجار في البشر، فإن الحكومة أوقفت رحلات شركة «اسر كوريو» وأوقفت اصدار تأشيرات للكوريين الشماليين». غير ان التقرير أشار أيضا الى ان السلطات الكويتية لم تبذل جهدا يزيد عما بذلته في الفترة المشابهة التي غطاها تقرير الوزارة السابق.

كما اشارت الوزارة في تقييمها لسجل الكويت في هذا المضمار الى ان المسؤولين واصلوا أيضا اللجوء للتحكيم والعقوبات الإدارية ـ وليس القضاء الجنائي ـ كدرب أساسي في حل مظالم العمال الوافدين بدلا من التحقيق في المخالفات التي ترتكب بحقهم على أساس من قوانين مكافحة الاتجار في البشر التي اقرتها هي ذاتها وحصنت اسلوبها بمنع محاولات استئنافه قضائيا، ما أدى بالكثير من العاملين الى صرف النظر عن اللجوء للقضاء.

وأضاف التقرير «ان الفساد على كل المستويات أدى الى حمل العمال على الامتناع عن ابلاغ السلطات بوقائع الاتجار في البشر كما ان الحكومة امتنعت عن وضع أسس معترف بها لتحديد الضحايا، كما ان العمال الأجانب الذين يغادرون أعمالهم بدون التصريح لهم بذلك يتعرضون للعقوبة الجنائية في اغلب الأحوال والاعتقال والإبعاد. لذا فإن الكويت ستبقى في الشريحة الثانية من جدول المتابعة للعام الثاني على التوالي».