استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي، الدكتور محمد الفارس، نخبة من أساتذة جامعة الكويت الفائزين بجوائز عالمية، وذلك بحضور مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري، وهم الأستاذ د.عبد المجيد صفر من كلية العلوم، ود.صلاح الناجم من كلية الآداب، ود. كمال الشومر من كلية الطب.

وبهذه المناسبة بارك د.الفارس للباحثين حصولهم على الجوائز العالمية، مثنيا على إنجازات أساتذة جامعة الكويت ومشاركاتهم المشهودة في المحافل الدولية، ومؤكدا على أن تلك الانجازات ترقى باسم وسمعة جامعة الكويت بين الجامعات العالمية، وتسجل انجازا لدولة الكويت، مشيدا بدوهم الفعال في رفع اسم جامعة الكويت والارتقاء في المسيرة العلمية لدولة الكويت.