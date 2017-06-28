قالت إيران اليوم الأربعاء، إنها ستقوم "بعمل عكسي" ردا على سماح المحكمة الأمريكية العليا بتنفيذ جزئي لأمر حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على مواطني ست دول أغلب سكانها من المسلمين.

وكانت محاكم أمريكية أدنى قد أوقفت سريان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس والذي يتضمن حظرا شاملا لمدة 90 يوما على دخول مواطنين من دول من بينها إيران وليبيا وحظرا لمدة 120 يوما على دخول كل اللاجئين.

لكن المحكمة العليا قضت يوم الاثنين بإمكان فرض قيود جزئية على اللاجئين.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن هذا القرار "إشارة إلى قرار زعماء هذه الدولة بالتمييز في المعاملة ضد المسلمين.

وقال قاسمي أيضا إن الولايات المتحدة تستهدف الدول الخطأ بحظر التأشيرة.

وأضاف "من المؤسف أن الحكومة الأمريكية وبسبب قصر نظرها على الصعيدين الاقتصادي والتجاري أغمضت عينيها عن مرتكبي الإرهاب الأساسيين في الولايات المتحدة".