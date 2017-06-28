قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن كندا والدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستزيد إنفاقها الدفاعي 4.3 في المئة في 2017 مما يمثل زيادة تراكمية تبلغ 46 مليار دولار منذ وقف التخفيضات في 2014.

وقال ستولتنبرج قبل يوم من اجتماع وزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسل لبحث زيادة الإنفاق الأمني التي يحث عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "للحفاظ على دولنا آمنة علينا مواصلة العمل على زيادة الإنفاق الدفاعي وتوزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة في حلفنا".

وأضاف "بعد سنوات من التراجع شهدنا في 2014 زيادة حقيقية في الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا... هذا العام نتوقع حتى زيادة حقيقة أكبر تبلغ 4.3 في المئة".