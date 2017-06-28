حنان عبد المعبود

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة، مشعل العنزي، عن جدول الزيارة المعد للأطباء الاستشاريين الزوار لمستشفيات وزارة الصحة خلال شهر يوليو 2017 استكمالاً للنهج الذي تتبعه وزارة الصحة في استضافة كبار الاستشاريين كل شهر لمعاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية النادرة بمشاركة الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن إلقاء المحاضرات العلمية والمشاركة في الورش العلمية والمؤتمرات الطبية، مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والارتقاء بمستوى الجودة الصحية .

وأعلن العنزي أن وزارة الصحة ستستقبل نخبة من الأطباء الاستشاريين العالميين الذين سيصلون خلال شهر يوليو وتخصصاتهم موزعة على عدة مجالات مثل (الأمراض المعدية ، جراحات الحوض ، وعظام الأطفال ، جراحات العيون ، جراحة المخ والأعصاب وجراحات القلب ، جراحات اليد ، سرطانات القولون والأمراض الوراثية ، وجراحات عامة وجراحات الرأس والرقبة)، مؤكداً استمرار هذه الزيارات لمختلف التخصصات على مدار العام لما لها من دور في تدريب الطاقم الطبي الكويتي على أحدث الطرق العلاجية وتبادل الخبرات العلاجية بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة ورفع مستوى الخدمة عبر خبرات متطورة قادمة من أكبر المراكز الطبية العالمية مثل (أمريكا وبريطانيا والهند ، اليونان وفرنسا والبرازيل) إضافة إلى ذلك توفير عناء الغربة ومشقة السفر على المرضى وذويهم في ظل توافر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في المرافق الطبية بالبلاد .