أقام نادي ضباط الحرس الوطني حفلا عائليا ترفيهيا بمناسبة عيد الفطر والذي أعدت فقراته وأنشطته بعناية لإدخال السرور على الأبناء في تلك المناسبة السعيدة. وأكد مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد الركن عبدالله نزال على جهود إدارة النادي في تهيئة المرافق والمنتزهات والشاطئ ووضع البرامج الترفيهية الهادفة لتحقيق أهداف النادي في الوثيقة الاستراتيجية 2020 لاسيما التواصل الأسري بين الضباط وعائلاتهم واستغلال هذه المناسبات السعيدة في تخفيف ضغوط العمل.

من جانبه، قال رئيس فرع نادي ضباط الحرس الوطني المقدم صالح حمود إن إدارة النادي اختارت باقة من الفعاليات والأنشطة لإدخال البهجة على العائلات والأبناء فأقيمت المسابقات والفقرات الترفيهية وشاركت الشخصيات الكارتونية، فضلا عن عروض الألعاب النارية، مما أضفى أجواء مميزة نالت إعجاب الجميع. وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا على أسر الضباط والأعضاء الذين شاركوا في فقرات الحفل المتعددة، وتقدمت العائلات بالشكر والتقدير للفريق المشرف على تنظيم الاحتفالية، مشيدين بالجهود التي تبذلها إدارة نادي ضباط الحرس الوطني لتقديم أفضل مستوى من الخدمة والأنشطة عاما تلو الآخر لأسر الضباط والأعضاء.​