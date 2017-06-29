السبيعي استقبلت المهنئين بعيد الفطر

فرج ناصر

استقبلت وكيلة وزارة المواصــلات بالإنابـــة بثينة السبيعي في مكتبها صبـــاح أمـس عددا من المهنئين بعيد الفطـر السعيـد من قيــادات الوزارة والموظفين وتبـادلت التهاني مع الحضور.

وتطرقت السبيعي إلى آلية عمــل الوزارة خـــلال الأيام القادمة، مؤكدة أنها مقبلة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، معربة عن تمنياتها للجميــع بموفــور الصحة والعافية، سائلة الله أن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقـــرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي.