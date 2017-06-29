أعرب مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د.بدر البصيري عن وافر الشكر وعظيم الامتنان لاهتمام وزارة الدولة لشؤون الشباب ورعايتهم لمشاريع التخرج لطلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، كما خص بالشكر كلا من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ووكيلة وزارة الشباب الشيخة الزين الصباح، وشفيق السيد عمر الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية وذلك لمساعدتهم على تمكين المهندسين الشباب من تحقيق طموحاتهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والرعاية لمشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول.