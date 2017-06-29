هنأ رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس أهل الكويت والمسلمين جميعا بعيد الفطر المبارك، سائلا المولى جل وعلا أن يتقبل الصلاة والصيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

وقال الخميس: في هذه الأيام السعيدة حرصنا على أن نرسم البسمة على وجوه أبنائنا الأيتام الذين تكفلهم اللجنة داخل الكويت، فأقامت اللجنة حفلا لتوزيع العيدية على الأيتام الذين تكفلهم اللجنة من شتى الجنسيات والجاليات من ضيوف الكويت، شارك فعالياته نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة ومدير إدارة بيت الأيتام بالجمعية محمد الخالدي، وأقيم النشاط بدعم جمعية كيفان التعاونية وبحضور نائب رئيس مجلس إدارتها فوزي الطراروة الذي أعرب عن سعادته العارمة بتواجده في هذا الحفل المبارك، مؤكدا حرص إدارة الجمعية الشديد على دعم الأنشطة والمشاريع التي ترعى الأيتام وتوفر لهم العيش الكريم.

وتابع: وبفضل الله جل وعلا ثم بعطاء أهل الكويت الكرام رسمنا السعادة والبسمة على وجوه الأيتام وادخلنا عليهم الفرح والسرور مؤكدا أن رعاية الأيتام ليست تفضلا بل هي واجب حث عليه الدين الحنيف لذا نحرص بدورنا على تعليمهم ورعايتهم وتوعيتهم وتثقيفهم، فالأيتام مشروع استراتيجي ناجح يجب استثماره ليخرج لنا طاقات فاعلة تعمل على نهضة المجتمعات والأمة بشكل عام، مبينا أن اللجنة حرصت كذلك على توزيع الكسوة والعيدية على الأيتام الذين تكفلهم في خارج الكويت، حيث قمنا بتوزيع العيدية والكسوة وكذلك الكفالات وشاركنا في ولائم إفطار الصائم للأيتام السوريين المتواجدين في المملكة الأردنية.

وأوضح أن جمعية النجاة الخيرية تبذل جهودا حثيثة لرعاية الأيتام حيث أقامت لهم دور الأيتام والتي وفرت لهم من خلالها التعليم والرعاية الطبية والمأكل والمشرب والمسجد والترفيه وكل الخدمات التي يحتاجها اليتيم وانشئت لهذه الدور أوقاف تصرف من ريعها على مستلزمات تلك المؤسسات مما بدوره يعكس ديمومتها واستمراريتها.

واشاد بدعم جمعية كيفان التعاونية للجنة ومشاريعها المتنوعة، مشيدا بدورها الإنساني الرائد، كما شكر الخميس أهل الكويت الكرام، مثمنا تعاونهم اللامحدود مع كل الجمعيات واللجان والمؤسسات الخيرية فالجميع يعمل في ميدان العمل الخيري، وبيننا تنافس شريف من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، للتواصل ودعم اللجنة الاتصال على 66293044.