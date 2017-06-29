ليلى الشافعي

تحت رعاية وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه م.أحمد المرشد، ومدير إدارة مساجد العاصمة فيصل الدخيل وراعي مسابقة الغملاس الرمضانية محمد جاسم الغملاس، ولفيف من مسؤولى وزارة الأوقاف وأعضاء مجلس إدارة جمعية حفاظ لخدمة القرآن الكريم وحشد غفير من جمهور المصلين احتضن مسجد الغملاس بمنطقة القادسية حفل ختام فعاليات المركز الرمضاني الذي شهد العديد من الفعاليات والأنشطة الدعوية والثقافية خلال شهر رمضان.



بدأ الحفل عقب صلاة العصر بتلاوة خاشعة لأحد الطلاب الفائزين في مسابقة مركز الغملاس الرمضانية حازت استحسان الحضور، تلا ذلك عرض فيلم توثيقي سلط الضوء على نشاط وفعاليات المركز خلال شهر رمضان، ثم كانت الكلمة الأولى في الحفل لوكيل وزارة الأوقاف وراعي الحفل م.فريد عمادي الذي أكد أن نجاح فكرة المراكز الرمضانية التي تقيمها الوزارة يتأكد عاما بعد عام، مشيرا كذلك إلى نجاح الشراكة المؤسسية مع جمعية حفاظ التي تزخر بأكفأ الخبرات في مجال خدمة القرآن الكريم تعليما وتحفيظا، موضحا أن وزارة الأوقاف تشجع البرامج والأنشطة التي تنفذها جمعيات النفع العام لخدمة القرآن الكريم.

من جانبه، ثمن م.أحمد المرشد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه في كلمته أمام الحضور اختيار وزارة الأوقاف لمركز الغملاس ليكون أحد مراكزها الرمضانية هذا العام، مؤكدا أن الجمعية قد سخرت جميع امكانياتها لإنجاح هذا التعاون لخدمة القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل، مبينا أن جمعية حفاظ كجمعية متخصصة تهدف إلى خدمة القرآن الكريم وعلومه تسعى دائما للتعاون مع الجميع لتحقيق هذا الهدف المبارك.