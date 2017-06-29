اختتمت جمعية العون المباشر شهر مضان المبارك بإنجازات إنسانية مشرفة تساهم في إبراز الجانب الإنساني الرائع لبلدنا الكويت التي جعلت منها رمزا للعطاء والخيرية ينشر معاني السعادة والفرحة، وقد اشتملت انجازات الجمعية خلال الشهر بتوزيع 3.5 ملايين وجبة على الفقراء والمحتاجين. واستفاد من زكاة الفطر على أكثر من 70 ألف إنسان، كما حققت الجمعية بفضل الله أهدافها المرجوة في حملة عون لهم والتي تستهدف المشاريع التنموية والتعليمية خلال الشهر الفائت، تقدم العون المباشر خطوة نحو تحقيق رؤية الجمعية بحياة أفضل للإنسان في أفريقيا واليمن.

وللعام الثالث على التوالي تم تنظيم حملة خاصة في العشر الأيام الأخيرة من رمضان بالتعاون مع الناشط محمد الحصينان ومجموعة شباب الخير فأطلقت حملة اختارت لها هاشتاغ #مشاريع_العشر_الاواخر» في وسائل التواصل الاجتماعي والتي وجدت منذ انطلاقها تفاعلا كبيرا من المحسنين في الكويت والوطن العربي، والحملة عبارة عن مشروع يطلق كل يوم في وسائل التواصل كل ليلة ويتم بفضل الله وعطاء أهل الخير إغلاق المشروع خلال أقل من ساعتين.

وشملت مشاريع الأيام السابقة مراكز للتدريب المهني ومستوصفات وآبار ارتوازية عميقة، بناء فصول دراسية ومدارس تحفيظ القرآن، وحملتين خصصت لإغاثة اليمن.