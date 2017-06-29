مصادر لـ «الأنباء» تطبيق اللوائح والقوانين على المتغيبين بدون أعذار

دوام «الكهرباء».. حضر الموظفون وقلّ المراجعون

السلمان لـ«الأنباء»: الدوام منتظم في «العدل» وجميع المحاكم تعمل بكامل طاقتها

اسامة ابو السعود - بشرى شعبان دارين العلي- حنان عبدالمعبود - عادل الشنان- عبدالكريم العبدالله كريم طارق

كما كان متوقعا.. لم تنته إجازة العيد لدى الكثيرين امس الأول الثلاثاء، وامتدت «العيدية» الى امس الأربعاء.. وربما اليوم الخميس ايضا، ليكتمل مشهد الغياب الكبير الذي تم تلمسه امس وبوضوح في الوزارات والجهات الحكومية وأيضا في الشوارع والطرقات التي بدت خالية وانسيابية في معظم المناطق.



مراجعون داوموا امس طمعا في إنجاز معاملاتهم ففوجئوا بخلو المكاتب والكاونترات في قطاعات عمل عديدة ورأوا بأم أعينهم الكراسي الفارغة والغرف الخاوية من موظفيها، فأين ذهبوا؟! قطاع منهم مد إجازة العيد بإجازة «عارضة» الاربعاء والخميس وآخرون - وهم كثير - قرروا من عند انفسهم تمديد اجازة العيد، مستعدين لتحمل إجراءات قد تتخذ بحقهم.



«الكهرباء»

ففي وزارة الكهرباء والماء امتثل الموظفون «لارادة» دواماتهم فحضروا بشكل طبيعي لتأدية اعمالهم بالرغم من ان الازدحام لم يكن بشكله الاعتيادي نظرا لقلة عدد المراجعين.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان جميع الموظفين حضروا الى اعمالهم ما عدا المجازين منهم باجازات دورية او طبية او عيرها، لافتة الى انه لا غيابات دون اعذار، وان العمل سار بشكل طبيعي بالرغم من قلة عدد المراجعين الذين لم يحضروا تخوفا ربما من عدم اتمام عملهم في حال غاب الموظفون.



«العدل»وفي وزارة العدل، فقد أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية علي السلمان ان الدوام منتظم في وزارة العدل بجميع قطاعاتها وإدارتها منذ بداية صباح امس ولا يوجد اي غياب الا لمن حصلوا على إجازاتهم الرسمية وعددهم قليل.



ولفت السلمان في تصريحات لـ«الانباء» الى انتظام العمل بجميع المحاكم منذ صباح امس، حيث تعمل جميع المحاكم في مختلف محافظات البلاد بكامل طاقتها ولله الحمد.



«الصحة»أما وزارة الصحة فقد عاد موظفوها الى العمل بجد ونشاط، الا ان القلة القليلة من الموظفين فضلوا أخذ «مرضيات» لاستكمال العطلة أسبوعا كاملا، وتواجد المراجعون منذ الساعات الاولى في وزارة الصحة لاستكمال معاملاتهم وحاجاتهم، حيث استقبلهم الموظفون بكل رحابة صدر لقضاء حوائجهم.



وتمنى الموظفون في تصريحات لـ«الأنباء» ان لو كانت العطلة من الاحد الى الخميس، مستدركين «ما يخالف كل عطلة بتخلص بسرعة مهما طالت».



وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الأنباء» بأنه سيتم التدقيق جيدا على «المرضيات» التي أصدرت بعد عطلة العيد، لافتا الى ان اي شبهة فيها سيتم احالة أصحابها والأطباء الذين منحوها الى التحقيق.



هذا، وحضر الوزير د. جمال الحربي الى الوزارة مبكرا كعادته وكذلك عدد كبير من المسؤولين.



«السكنية»باشرت المؤسسة العامة اعمالها بعد اجازة العيد مباشرة حيث استقبلت ادارة خدمة المواطن عددا كبيرا من المراجعين صباح امس وتم تقدير نسبة حضور موظفي المؤسسة بـ 75%، وقدر عدد المراجعين بقرابة 80 مراجعا كان جلهم للتخصيص على مشروع خيطان الجنوبي في القطعتين 3و4 والاستفسار عن مشروع جنوب عبدالله المبارك، فيما وصل عدد مراجعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اخر ايام شهر رمضان الى 20 مراجعا وجميعهم من اصحاب طلبات ما قبل شهر يونيو 1998.



«القوى العاملة»شهدت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس يوم عمل طبيعي على مستوى حضور الموظفين والمراجعين، وانتظم الدوام في ادارات العمل بجميع المحافظات، قد تجاوزت نسبة حضور الموظفين الـ 70% في مختلف القطاعات، وكانت الغيابات مبررة باجازات دورية.



وأكد مصدر مسؤول في الهيئة تطبيق لائحة ديوان الخدمة المدنية على الذين تغيبوا بدون اعذار.



«ذوي الإعاقة» أما الهيئة العامة لذوي الإعاقة فقد شهدت حركة مراجعين غير مسبوقة وازدحاما ملحوظا في صالات المراجعين، وقال مصدر مطلع ان نسبة حضور الموظفين وصلت الى اكثر من 80% ولم تسجل اي حالة غياب غير مبرر وان جميع حالات الغياب هي اجازة دورية وهذا حق للموظف ولاسيما اننا في موسم الإجازات الصيفية.



وفي وزارة الشؤون، فقد اكدت الوزيرة هند الصبيح ان نسبة الحضور تجاوزت الـ 65%.

موظفو «التربية» واصلوا الإجازة عبدالعزيز الفضلي

في وزارة التربية كان الأمر مختلفا حيث نفذ عدد كبير من موظفي وزارة التربية الاجازة التي حصلوا عليها الاسبوع الماضي مع وقف التنفيذ وهي يوما الاربعاء والخميس وواصلوا اجازة العيد حيث خلت الوزارة امس من اغلب موظفيها فمنهم من تغيب باذن ومن استعان بالعذر الطبي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزارة ستطبق النظم واللوائح الخاصة بالغياب دون عذر، مشيرة الى ان الكثير من المتغيبين يعون جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقهم خاصة ان غيابهم يؤثر على سير العمل.

الجامعة.. غاب الأساتذة والطلبة وحضر الإداريون ثامر السليم

شهد موقع جامعة الكويت في كيفان صباح امس مع عودة الدراسة عقب اجازة العيد غيابا ملحوظا بين الطلبة والطالبات والاساتذة، في حين التزم معظم الاداريين بالدوام، حيث بدت ممرات الجامعة المؤدية إلى قاعات المحاضرات ومكاتب الأساتذة خالية من الطلبة والأساتذة، رغم أن يوم أمس دوام رسمي لم تعلن الإدارة الجامعية أنه إجازة، لكن الطلبة لم يحرصوا على الحضور، وكذلك الأساتذة.



وفي موقع الجامعة بكيفان والذي يضم كليات التربية والاداب والشريعة والدراسات الاسلامية، فلم تتجاوز نسبة الحضور 30 ‎%‎، ولم تشهد الطرق المؤدية الى كليات كيفان اي ازدحام يذكر كما هي العادة وكذلك مواقف السيارات كانت شبه خالية منذ الساعات الاولى من الدوام الرسمي، حيث كانت هناك اعتذارات كبيرة من قبل الاساتذة لطلبتهم بعد الحضور يومي الاربعاء والخميس، بينما حضر بعض الاساتذة ولكن لم يهتموا بمسألة الحضور والغياب واقتصر الحضور في مجمله على مراجعة سريعة للمقرر.