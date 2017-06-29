أشاد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت محمد الهاجري بجهود وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق وحرصه على زيارة العمال في القطاع النفطي وخاصة شركة نفط الكويت في ثاني أيام عيد الفطر لتهنئة ومعايدة العاملين فيهما، حيث وجه الوزير المرزوق الشكر إلى العاملين لبقائهم بعيدا عن عائلاتهم خلال عطلة العيد.

وثمن الهاجري حديث المرزوق عن السواعد الوطنية التي تدير العمل في القطاع النفطي بكل كفاءة واقتدار، متمنيا ترجمة ذلك الى قرارات لصالح العاملين في القطاع النفطي وتوفير بيئة عمل تشجعهم على مزيد من العطاء والتميز.

وقال الهاجري ان الكفاءات الوطنية تحتاج الى توفير بيئة العمل المناسبة في القطاع النفطي لتشجيعها واعطائها الثقة والحافز للابداع والنهوض المستمر بقطاعنا النفطي مصدر دخل الكويت الأول، ووقف محاولات انتقاص حقوق ومكتسبات العاملين بين فترة وأخرى، وهو ما يهدد هذه الكفاءات المتميزة ويشعرها بالإحباط بسبب تلك الممارسات التي لم نعهدها من قبل في القطاع النفطي بمختلف شركاته وقطاعاته.



ودعا الهاجري في ختام تصريحاته الوزير المرزوق الى اتخاذ قرارات شجاعة سندعمها جميعا بإعادة تغيير التركيبة العمالية في القطاع النفطي الذي اصبح مكتظا بالعمالة الوافدة عموما وخاصة الآسيوية مع توافر تخصصاتهم في سوق العمل الكويتي، مطالبا الوزير المرزوق بتكويت تلك الوظائف وإعطاء الثقة للمواطن الكويتي الذي كان وما زال هو العنصر الأكثر كفاءة ومهنية وحفاظا على ثرواتنا الوطنية.