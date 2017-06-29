فرج ناصر

هنأ رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع العاملين بالقطاع الحكومي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء حكومتنا الرشيدة والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك أعادة الله على الامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ودعا البسيس العاملين في القطاع الحكومي خاصة والعاملين في الدولة عامة الى مضاعفة الجهد والعرق من اجل رفعة الكويت ورقيها، فالعاملون بالدولة هم الركيزة الأساسية والدعامة الثابتة للنهضة المنشودة في البلاد في شتى المجالات وجميع الميادين مثمنا تفهم العديد من القياديين في الدولة للدور الوطني والرائد الذي تلعبه العمالة الوطنية في جميع القطاعات دون استثناء.

وطالب البسيس من الحكومة ضرورة استكمال الاستحقاقات والمطالب العمالية المشروعة والتي وقفت مواد القوانين القديمة حجر عثرة في تحقيقها سنين طويلة منها ما يتعلق بالبدلات والترقيات والكوادر والتمثيل النقابي في دوائر صنع القرارات ذات العلاقة بالعمل والعمل فالكويت من اوليات الدول المصدقة على كل الاتفاقات الدولية العمالية الامر الذي يعد مدعاة لفخر وفخار جميع النقابيين الكويتيين السابقين والحاليين ومن سيأتون مستقبلا.

ووعد البسيس العاملين في القطاع الحكومي بأن الاتحاد لن يتوانى خلال المرحلة المقبلة عن السعي والمضي قدما لإقرار الحقوق والمطالب العمالية المشروعة التي تتسق وقوانين الخدمة المدنية.