أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بالفروانية بوضع إنذارات تعديات على أملاك الدولة على السكن الخاص بجميع مناطق المحافظة .

ومن جانبه أكد رئيس فريق الطوارئ بالفروانية خالد الردعان، أن الحملة جاءت بعد رصد العديد من المخالفات للسكن الخاص بمناطق المحافظة، مؤكداً على أن المفتشين قاموا بوضع 58 إنذاراً على المنازل، وكانت أبرز التعديات عبارة عن أسوار من الحديد وديوانيات وغرف خدم وبوابات حديدية .

وشدد الردعان على أصحاب العقارات بإزالة تعدياتهم من أنفسهم قبل انتهاء المدة القانونية ، مناشدة الجميع بالالتزام بلوائح وأنظمة البلدية التي سنتها بهذا الخصوص.

وبدورها دعت إدارة العلاقات العامة أصحاب العقارات الذين يقومون بالتعدي على أملاك الدولة قبل حصولهم على ترخيص من البلدية بضرورة تقديم كافة المستندات اللازمة للاستخراج التراخيص حتى لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية، مشيرة إلى أن كافة الإزالات التي ستقوم بها البلدية ستكون نفقتها على مالك العقار.