أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أمام البرلمان الاتحادي، أن اتفاق باريس للمناخ "لا رجعة فيه وغير قابل للتفاوض"، وذلك قبل أسبوع واحد من استضافة ألمانيا لقمة مجموعة العشرين في هامبورج.

وأضافت أن الدول السبعة والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي أعربت عن التزامها "المطلق" بالاتفاق رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية التي تم التوصل إليها عام 2015 .

ومن المقرر أن تستضيف ميركل القمة يومي السابع والثامن من تموز المقبل. وحتى الآن تأكدت مشاركة الرئيس الأمريكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.