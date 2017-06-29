قال تلفزيون العراقية الرسمي إن ما وصفها بـ"دولة الخرافة"(في إشارة إلى دولة الخلافة التي أعلنها زعيم تنظيم "داعش" الارهابي صيف 2014) سقطت اليوم الخميس، مع استعادة جامع النوري بالمدينة القديمة لمدينة الموصل.

وفي أخبار عاجلة أوردها التلفزيون على شريطه الإخباري أكد انهيار قوة "داعش" في الموصل بعد السيطرة على جامع النوري الذي أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من على منبره ما أسماها "دولة الخلافة" صيف عام 2014.

وفي وقت سابق ذكر بيان للجيش العراقي أن قواته سيطرت على جامع النوري الكبير في الموصل. وهذه الخطوة تحمل في طياتها نصرا رمزيا بالنسبة للقوات العراقية التي تقاتل منذ أكثر من ثمانية أشهر لاستعادة مدينة الموصل التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.