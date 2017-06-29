قال مسؤول كبير في قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس، إن القوات ترى "احتمالا كبيرا بظهور مواجهات مفتوحة وقوية" مع القوات التركية في منطقة بشمال غرب سوريا حيث تبادل الطرفان إطلاق النار أمس.

وقال ناصر حاج منصور مستشار قوات سوريا الديمقراطية ، إن القوات اتخذت قراراً بمواجهة القوات التركية "إذا هم حاولوا تجاوز الخطوط المعروفة" في المنطقة التي تقول جماعات معارضة مدعومة من تركيا إن أنقرة نشرت فيها مؤخراً قوات إضافية.

وأضاف منصور أن هجوماً تركياً على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "يضر كثيرا بمعركة قوات سوريا الديمقراطية" لإجبار تنظيم الدولة على الانسحاب من مدينة الرقة معقله في سوريا من خلال إبعاد مقاتلي القوات عن الخطوط الأمامية بالمدينة.