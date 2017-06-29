أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، اليوم الخميس، إبرام اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) من أجل التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة المبرة، الشيخة فادية سعد العبدالله، إن الاتفاق تم بموجب أحكام التوجيهات المتعلقة بعلاقات (اليونسكو) مع المؤسسات المماثلة التي اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة عام 1991.

وأضافت أن موافقة اليونسكو على إبرام اتفاقية التعاون جاءت لوجود صلة واضحة لعمل المبرة مع البرامج والأولويات الحالية لها لاسيما في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة والنساء في مجال العلوم.

وأوضحت أن المبرة هي قطاع أهلي مكمل لدور الجهات المختلفة والمسؤولة عن دعم مفهوم التربية والتنمية المستدامة وذلك لخدمة المجتمع الكويتي من خلال تعزيز مسؤولية المشاركة والسعي للشراكة العالمية مع مؤسسات ذات خبرة في هذا المجال.

وأشارت الى أن الهدف من التعاون مع مختلف الجهات المعنية هو رفع كفاءة الكوادر المحلية وتلبية الاحتياجات الوطنية، لافتة إلى أهمية أن يكون للقطاع الأهلي دور في المساهمة والنشاط لخدمة المجتمع الكويتي.

وأعربت عن الأمل في إيجاد فريق وطني كويتي يملك الخبرة والبرامج المتميزة التي تسهم في تعميق وتطوير التبادل العلمي في المجالات التربوية والمهنية والتعليمية.