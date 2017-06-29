اعرب وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، اليوم الخميس، عن معارضته لإلقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خطابا أمام الجالية التركية في مدينة (هامبورغ) شمال ألمانيا.

وقال غابرييل في تصريح للصحفيين، " لقد تلقينا امس الأربعاء طلبا رسميا من الرئاسة التركية لإلقاء الرئيس التركي خطابا أمام أنصاره في مدينة هامبورغ" على هامش قمة مجموعة (جي 20) التي ستنطلق في السابع في يوليو المقبل.

وأضاف غابرييل "نرى أن مثل هذه الخطابات في الوقت الحالي أمر لا مغزى له كما لا يوجد لدينا بسبب قمة (جي 20) العدد اللازم من عناصر الشرطة لتأمين مكان إلقاء مثل هذه الخطابات".

وذكر "أن جميع أعضاء الحكومة الألمانية أتفقوا مع المستشارة انجيلا ميركل على ألا نسمح لسياسيين من خارج دول الاتحاد الاوروبي إلقاء خطابات في المانيا قبل اقل من ثلاثة اشهر من الانتخابات البرلمانية الإلمانية".

وكانت العلاقات الالمانية التركية قد شهدت منذ صيف العام الماضي سلسلة من التوترات التي أدت أخيرا الى اتخاذ الحكومة الالمانية قرارا بسحب جنودها العاملين في قاعدة (انجرليك) الجوية التركية في اطار التحالف الدولي ضد الارهاب.