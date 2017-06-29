بشرى شعبان

اكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، حسن كاظم، أن حصول المرأة الكويتية ربة البيت المتزوجة على مساعدة شهرية قدرها 559 ديناراً يشترط بألا يقل عمرها عن 55 عاماً وألا تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية .

وأشار كاظم في تصريح صحافي، أن أعداد ربات البيوت المستفيدين من المساعدة الشهرية التي تمنحها لهن وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ 15 ألفاً و746 ربة بيت .

وكشف أن إجمالي المساعدات السنوية لعدد 14 فئة تتلقى المساعدات من الشؤون خلال العام الماضي 2016 بلغت ما يقارب 263 مليون دينار موزعة على 40 ألفاً و880 حالة من المطلقات والأرامل والأيتام وأسر الطلبة في الداخل والخارج والعجز المادي وأسر السجناء والمتزوجة من غير كويتي والشيخوخة والمرضى والبنات غير المتزوجات من سن 35 سنة فما فوق والتائبين وحالات أخرى.