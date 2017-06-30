مكتبتي

كتاب كويزيات





تجارب ومواقف حقيقية ترويها فتيات كويزيات، من تأليف فتيات إماراتيات شابات، وهو عبارة عن خواطر وأفكار ومشاعر مجموعة رائعة من الفتيات الإماراتيات.يناقش الكتاب كل ما يهم الفتاة من سبل النجاح وطرق الإبداع وإدارة الحياة والنجاح في العلاقة مع الله والوالدين.أهم ما يميز هذا الكتاب الذي يتناول طموحات الفتيات وهمومهن وإبداعهن. الكتاب لا يناقش زاوية واحدة أو فكرة خاصة في حياة الفتيات بل يشمل كل ما يهم الفتاة من سبل النجاح، وطرق الإبداع، وإدارة الحياة، والنجاح في العلاقة مع الله والوالدين وجميع من حولها، وكذلك وصفات سهلة للإبداع في الطبخ. كويزيات إبداع جديد من فتيات إماراتيات مبدعات ستجدين أو تجد فيه كلاما يسري من الروح إلى الروح.

صناعة نجوم الحياة

تأليف هبة جمال الحريري، هو عبارة عن برنامج تدريبي للتنمية الإيمانية وتطوير





الشخصية من سن 9 إلى 15 سنة.يطلب الكتاب من القارئ أن يفكر بعقل الطفل، والمؤلفة أستاذة علم النفس وناشطة اجتماعية ومدربة للتنمية البشرية..في البداية، تقول حريري عن الكتاب: «يشمل الكتاب أقساما ثلاثة تتعلق بتنمية الروح الإيمانية لدى الطفل وغرس عدد من القيم في نفس الطفل تحت عنوان نحيا بحبك يا ربي، وتطوير الطفل وتنمية ثقته بذاته تحت عنوان عالمي الممتع، وجزءا مهاريا لتنمية مهارة الإتقان من خلال تطبيق بعض الأعمال الفنية البسيطة والطبخات وقد تم العمل عليه أربع سنوات منها ما كان لتصميم البرنامج وتطبيقه على 40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9-13».

ذات القناع





الكتاب من تأليف أماني العشماوي، ورسوم لمياء عبدالصاحب، وهو عبارة عن قصة تراثية عن ملك‬ يقع في‬ حيرة.. ‬فكيف سيختار واحدا‬ من أبنائه الثلاثة الأحباء ليكون ولي‬ عهده، ‬دون أن‬ يمتحنهم، ‬وتتطور القصة لنتعرف إلى ذات القناع والدور الذي ‬تلعبه.

صديقي المفضل





‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬القصة من تأليف عبير مزهر، ورسم: أسامة مزهر، وتقدم القصة طفلا كفيفا‬ باعتباره ذا‬ حاجة خاصة، لكنها ‬لا تعوقه عن الاندماج مع بقية الأولاد، ومن خلال قصة أحمد مع صديقته التي‬ ينقل لها صورة العالم الداخلي‬ الذي‬ يشعر به بسعادة وهي‬ تسمعه، ‬تشاركه اللعب، ‬وتقدم له المساعدة عند الحاجة. وتقول القصة: أخبرني أحمد أن الديناصور صديقه المفضل، فأجبته: إن الديناصور لا يستطيع أن يغني معه، أو يأكل البوظة.. فهل سيعلم أحمد من هو صديقه المفضل الحقيقي؟

أبنائي الصغار

أحبكم

وصف الصورة يعرف كل الصغار الذين التقي بهم مدى اهتمامي وحبي لهم وبالطفولة عموما، وكم أتمنى لو أعيش الطفولة حتى آخر لحظة في حياتي، وليس في هذا غرابة ولا عجب، لأني أؤمن بأن الطفولة هي المكان الصحيح الأنسب للبناء، ولا يمكن أيها الأصدقاء الأحبة أن نبني من الأعلى إلى الأسفل، ولا بد لأي بناء أن يكون من الأسفل إلى الأعلى.

وقد سألني بعض الأصدقاء الصغار عن القراءة يوما، فقلت لهم لكي تحسنوا القراءة وتتمكنوا من اللغة العربية أو اللغات الأخرى لا بد من السير خطوة خطوة، والبناء منذ الصغر، فمن المستحيل أن نرفع أعمدة البناء دون أن يكون هناك أساس، والأساس لابد أن يكون صلبا، فإذا كان الأساس ضعيفا قد يسقط البناء إذا حاولنا الارتفاع به أكثر مما يحمل الأساس، أو قد نضطر لكي نستخدم أدوات بناء خفيفة لكي لا يسقط البناء لاحقا.

لذا قلت لكثير من أحبتي الصغار في كثير من اللقاءات التي تجمعني بهم اننا إذا أردنا أن نبني عمارة لا بد أن نأتي بمواد محددة من أسمنت وحديد وغيرهما من المستلزمات غير المغشوشة، أما إذا وضعنا مكان الاسمنت والحديد مواد أخرى فلن نستطيع أن نبني بناء صلبا متينا للمستقبل.

صناعة النجاح يا أحبتي تبدأ بكم.. والنجاح الحقيقي لا يكون دون إعداد منذ الطفولة.. ومن هنا يكون الحب الحقيقي.

للتواصل مع الصفحة يمكنكم مراسلتي على الإيميل: [email protected]

قصة مصورة

قصة بالتعاون مع مجلة «وسام» الأردنية













من طرائف العرب







ارفق بنفسك

قال الحجاج لأعرابي كان يأكل بسرعة على مائدته: ارفق بنفسك. فقال له الأعرابي: وأنت.. اخفض من بصرك.

الملك والوزير والصاعقة

سأل ملك وزيره قال: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به. قال: فإن عدمه؟ قال: أدب يتحلى به.. قال: فإن عدمه؟ قال: مال يستره. قال: فإن عدمه؟ فقال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد.

مدينة البخلا ء

وقع رجل في حفرة مدينة يشتهر أهلها بالبخل الشديد، كلما مر رجل من المدينة صاح الرجل الذي في الحفرة هات يديك هات يديك.. فلا أحد يجيبه.. ففطن المستغيث ببخل أهل المدينة.. فمر أول رجل فقال له المستغيث يا رجل خذ يدي.. فأعطاه الرجل يده ليستعين بها على الخروج من الحفرة.

الشحاذ

وقف شحاذ على باب أحد البيوت وسأل شيئا.. فأجابه أهل البيت: يفتح الله عليك. فقال: كسرة خبز. قالوا: ما نقدر عليها. قال: فقليل من بر أو فول أو شعير؟ قالوا: لا نقدر عليه. قال: فقطعة دهن أو قليل من زيت أو لبن؟ قالوا: لا نجده. قال: فشربة ماء؟ قالوا: وليس عندنا ماء. قال: فما جلوسكم ههنا؟! قوموا فأنتم أحق مني بالسؤال.

حكم وأمثال

الصبر

الصبر في المفهوم العام ببساطة هو الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع وشدة الخوف، وأثبت العلم الحديث أن للصبر فوائد جمة. والصبر لغة: الصبر - صبر: التجلد وحسن الاحتمال.

والصبر عن المحبوب: حبس النفس عنه.

والصبر على المكروه: احتماله دون جزع.

وشهر الصبر: شهر الصوم، لما فيه من حبس النفس عن الشهوات.

وجاء في الصبر حكم كثيرة منها: - الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب.

- الجزع عند المصيبة مصيبة.

- التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان.

- اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم أن الدهر غير مخلد.

- اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير.

- اصبر تنل.

- إذا كان الصبر مرا فعاقبته حلوة.

- من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.

- من صبر ظفر.

أخلاق





متى تكون إنساناً رائعاً؟

*عندما تبدأ يومك بالصلاة والدعاء. فأنت إنسان رائع.

* عندما تتعامل مع الآخرين بكل احترام.. فأنت إنسان رائع.

* عندما تعلم أن الكلمة التي تنطق بها إما أن تكون لك أو عليك.

*عندما لا نتردد في تقديم المساعدة للآخرين في حال فرحهم أو حزنهم وتقف إلى جانبهم.

*عندما لا تتسرع في إصدار الأحكام على الآخرين عبر ما تسمع عنهم من غيرك.. فأنت إنسان رائع.

صحتك

نوم سريع بلا أرق





بعض الأصدقاء الصغار يعانون التعب والإرهاق خلال اليوم، ويصابون أحيانا بعدم القدرة على التركيز.

ويرى المتخصصون أن معظم ذلك يحدث بسبب الأرق الذي يصيب الصغار أحيانا، لأسباب مختلفة، فلا ينالون حظهم من النوم بشكل كاف ليلا، ويستيقظون باكرا، ما يجعلهم في تعب طوال النهار.

وهناك أسباب كثيرة تسبب الشعور بالأرق، ومنها التفكير المستمر الناتج عن الضغوط النفسية. ويقدم لك المتخصصون صديقي الصغير مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب أن تفعلها قبل النوم، وستلاحظ أنها ستساعدك للحصول على نوم عميق ومريح: - ممارسة الرياضة: بعض التمارين البسيطة تساعد على الاسترخاء، ويمكنك ممارستها قبل النوم مباشرة.

- قلل من مشاهدة التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي: فمن الضروري إعطاء النفس فرصة للسكون، خصوصا قبل النوم، فهي تزيد من تعكر المزاج والشد العصبي في كثير من الأحيان.

- الكتابة أو القراءة من وسائل الاسترخاء والتخلص من القلق، لصرف العقل عن التفكير في أمورنا الحياتية الأخرى.

- الذهاب إلى السرير عند الشعور بالنعاس فقط: قد تبدو طريقة غير بديهية، فمعظمنا يذهب إلى سريره في الوقت المعتاد من دون الشعور بالنعاس.

- ابتعد عن الدهون والمأكولات السريعة قبل النوم، ويفضل تناول الفواكه لأنها من الوجبات الغذائية الخفيفة والمناسبة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاج اليها الجسم.

ويمكن أيضا تقديم فترة العشاء في حال الوجبات الثقيلة، لمنح المعدة المدة الزمنية الكافية لهضم الغذاء قبل النوم.

من العالم





اختلافات

بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.









لون