شكر مدير جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون المحسنين في الكويت الذين بادروا لدعم مشاريع الجمعية، كما هنأ الأمة الإسلامية بعيد الفطر السعيد سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين وأن يسود الأمن والأمان والإيمان في العالم أجمع.

وبين العون أن جمعية السلام قامت بعدة أنشطة خيرية وإنسانية خلال شهر رمضان الماضي منها تقديم الوجبات الغذائية العينية في كل من سورية واليمن وقرغيزيا ومصر وبورما وكانت هذه الوجبات تشمل تغطية احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة من المواد الغذائية والتموينية طيلة الشهر الفضيل فطورا وسحورا.

وذكر أن الجمعية خصت المحتاجين والفقراء في جمهورية مصر بتوزيع كميات من اللحوم من خلال ذبح العجول وتوزيع لحومها على الأسر بشكل واف على الكثير من المحتاجين في القرى النائية، وفيما يخص اليمن، قال العون إن الجمعية قامت بتوزيع العديد من الحقن الطبية والعلاجات الخاصة بمرض الكوليرا في وقت يتزايد فيه نمو الحالات وتتضاعف أعداد المرضى، موضحا أن التوزيعات شملت تغطية ثلاث مراحل من التوزيع وغطت آلاف الأسر، مبينا أن الجمعية وزعت كميات إضافية من المواد الإغاثية والبطانيات والفرش والمواد الغذائية لصالح اليمنيين المنكوبين والمتضررين من السيول الموسمية في محافظة إب التي شملتها السيول وقد كانت هذه المساعدات العاجلة بمنزلة الماء للظمآن خصوصا إذا عرفنا بأن جمعية السلام من أوائل الجمعيات التي لبت نداء هؤلاء المحتاجين.

ولفت الى أن جمعية السلام قامت بتوزيع زكاة الفطر يوم 29 من رمضان على الآلاف من السوريين داخل سورية من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة في الداخل وذلك حسبما ورد في الشرع والسنة النبوية حيث قامت بتسلم التبرعات من المحسنين نقدا وقامت بتوزيعها عينا من غالب قوت أهل البلد طحينا وأرزا وبرغلا، موضحا ان الجمعية وزعت آلاف الوجبات العينية المحتوية على أطباق البيض والجبن والخبز والمربات داخل سورية في غرناطة والحولة والغنطو والغوطة الشرقية وسط فرحة كبيرة من السوريين.