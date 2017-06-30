على مرتادي المولات التحلي بالأخلاق الحميدة والعادات والتقاليد الكويتية

أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود أهمية استثمار أوقات فراغ الشباب خلال العطلة الصيفية بأنشطة ترويحية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتجنبهم الظواهر السلوكية السلبية، مشيرا إلى أن الشباب حامل لواء المستقبل والمسؤول عن البناء والتعمير ورفعة الوطن، ومن ثم فإن استثمار قدراتهم وإمكانياتهم يعد شكلا من أشكال التنمية المستدامة في حياة الشعوب والأمم التي تبحث عن التطور والرقي من خلال خلق أجيال شبابية قادرة على النهوض بالمجتمع.

وأضاف الحمود في تصريح صحافي أن الشباب أصحاب طاقات فياضة، ويجب تصريفها فيما يفيد، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال نشر ثقافة الوعي بأهمية استثمار العطلة الصيفية قبل بدئها فيما بينهم، لافتا إلى أن المجتمع بأسره مسؤول عن هذه التوعية، داعيا مرتادي المولات من الشباب خلال العطلة لأن يقدموا نموذجا إيجابيا في التحلي بالأخلاق الحميدة، والتمسك بالعادات والتقاليد الكويتية.

وفي سياق آخر، استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه أمس علي حمادي من ديوان سمو حاكم الشارقة، وقد أشاد المحافظ بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الكويت والإمارات العربية المتحدة على كافة المستويات الرسمية والشعبية.

من جهته، عبر الحمادي عن شكره وتقديره للحمود، مشيدا بجهوده الطيبة وحرصه الدائم على التواصل مع الجميع.

كما استقبل الحمود، أحمد الجربا في إطار زيارة أخويه وودية، مؤكدا حرصه على التواصل مع أبناء القبائل وجميع شرائح المجتمع الكويتي، داعيا في الوقت ذاته إلى مزيد من الترابط والتماسك بين أبناء الشعب الكويتي والحفاظ على وحدتهم الوطنية.

واستقبل الشيخ فيصل الحمود، محمد بن صلال الربيعان من المملكة العربية السعودية، ورحب المحافظ بزيارة الربيعان، مثنيا في الوقت ذاته على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية والتراثية والاجتماعية التي تربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

من جانب آخر، تسلم الحمود إهداء من أحد الوافدين عبارة لوحة يدوية لحكام الكويت، وشكر المحافظ هذا الإهداء الطيب الذي يعبر عن معاني الثناء والوفاء والعلاقة الطيبة بين أسرة آل الصباح وجميع المواطنين والمقيمين.