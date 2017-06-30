دارين العلي وكونا

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي استمرار شدة حرارة الطقس خلال نهاية الاسبوع الجاري.

وقال إن الفترة الحالية تسمى مناخيا بأربعينية الصيف، مشيرا إلى أنها تنتهي في 15 يوليو المقبل.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة يستمر تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي وسط تسيد الرياح الشمالية الغربية النشطة المحملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار المثار من داخل البلاد وخارجها علاوة على الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح امس كانت شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تراوحت بين 25 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى بين 49 و51 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ويتراوح ارتفاعه بين ثلاث وست أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهار اليوم الجمعة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تكون الحرارة العظمى بين 47 و49 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج من ثلاث الى ست أقدام.

وذكر أن الطقس الحار نسبيا يسود مساء الجمعة مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها بين 15 و35 كيلومترا في الساعة فيما تكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 32 و34 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا الى معتدل الموج من قدمين الى خمس أقدام.

وعن الاحوال الجوية نهار الغد توقع القراوي استمرار شدة حرارة الطقس والرياح تكون شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى بين 47 و49 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا الى معتدل الموج وارتفاعه بين قدم وثلاث أقدام.

من جانبه، أفاد الفلكي عيسى رمضان بأن الطقس سيكون مساء السبت حارا نسبيا وهناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الكويت وجنوب العراق والمنطقة الشرقية في السعودية قد تتراوح بين ٤٥ و٥٢م نهار الجمعة.

وأكــــد أن الحـــــــرارة ستنخفض بداية من الأحد لمعدلاتها الصيفية المعتادة.من جهة اخرى، ارتفعت الأحمال الكهربائية أمس مع ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت الـ 50 درجة مئوية، ما أوصل المؤشر الكهربائي الى 13400 ميغاواط تقريبا.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة الأحمال بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل أعلى حمل كهربائي حتى الآن خلال هذا العام.

ولفتت المصادر الى أن القدرة الإنتاجية في البلاد جيدة تفوق 16 ألف ميغاواط ما يوفر احتياطيا يسمح بتغطية الاستهلاك الزائد، الا أن ذلك لا يجب ان يكون محفزا على زيادة الاستهلاك، مناشدا المستهلكين بضرورة الترشيد والحفاظ على الشبكة مستقرة.

وأوضحت المصادر ان ارتفاع درجات الحرارة عادة ما يؤدي الى ارتفاع في الأحمال، كما انه يزيد الضغط على المولدات والمحطات كما يؤدي إلى انقطاعات متفرقة في البلاد نتيجة الأحمال الزائدة، لافتا الى انه يتم التعامل معها بأسرع وقت ممكن وإعادة التيار وإصلاح الخلل.