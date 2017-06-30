أسامة دياب

دعا السفير الإندونيسي لدى الكويت السفير تاتانغ رزاق المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بزيارة بلاده للاستمتاع بما تتميز به من جمال طبيعي وتنوع ثقافي، فضلا عن كرم الضيافة الذي يتميز به أبناء الشعب ما يجعل إندونيسيا واحدة من أهم الوجهات السياحية في منطقة شرق آسيا. وأضاف تاتانع أن اندونيسيا تزخر بآلاف الأماكن الجذابة والفريدة من نوعها، والتي تتنوع بين الأماكن التاريخية والأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، داعيا السياح إلى زيارة جزيرتي باندونغ وبالي في هذا الصيف، مؤكدا أنهما تستحقان الزيارة نظرا لأنهما يضمان معالم سياحية فريدة من نوعهما.

وقال إن جزيرة باندونغ تتميز بأجوائها الباردة، وقد عرفت بأسماء مختلفة منها باريس فان جافا لجمالها، ومدينة الزهور لتنوع وجمال زهورها وأشجارها والمناظر الطبيعية فيها. وقال إن محبي السياحة الطبيعية سيكون لديهم الكثير من الخيارات المثيرة في هذه المحافظة، فهناك جبل تانكوبان باراهو الساحرة، والينابيع الساخنة جيئاتر وماريبايا، ليمبانغ، وفي منطقة جي ويدي توجد فوهة البركان البيضاء مزارع الشاي والنهر، ولعشاق التسوق فإن باندونغ تعد المكان المناسب لشراء التذكارات والملابس بأسعار مميزة. وتطرق السفير رزاق بالحديث إلى جزيرة بالي، مشيرا إلى أنها تضم أكبر عدد من الأماكن السياحية المنتشرة بمواقع مختلفة في أوبود الباردة غالبا مع روعة مناظر مدرجات الأرز الأخضر. وغابة القرد المفتوحة، كما تتوافر الأنشطة المميزة للأسر مع رحلات السفاري والحدائق البحرية، وقرية الألعاب المائية في كوتا والحديقة الوطنية في غرب بالي مع مجموعة متنوعة من الطيور. ولفت إلى أن الزوار يمكنهم زيارة الأماكن التاريخية مثل المعابد أولواتو والمتاحف.