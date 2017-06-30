أسامة دياب

أكد سفير مملكة هولندا لدى الكويت فرانس بوتايت على التنوع الثقافي والتاريخي الذي تمتلكه بلاده والذي يجعل منها وجهة سياحية مميزة ومحببة للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

ورشح بوتايت مدينة جودا، التاريخية في مقاطعة جنوب هولندا للسائحين الكويتيين ليزوروها هذا العام، لافتا إلى أن هذه المدينة معروفة في جميع أنحاء العالم بجبنة جودا الشهيرة، الشموع وحلوى ستروبوافيل اللذيذة، مشيرا إلى أن «جودا» لديها أكثر من ذلك لتقدمه للسائح فهي واحدة من أجمل مراكز التاريخية في هولندا، والتي تزخر بالمباني الأثرية الرائعة، لافتا إلى أنها تقع في قلب هولندا الخضراء وتتميز بسهولة الوصول إليها فهي لا تبعد عن امستردام أكثر من 45 كيلومترا.

وأشار بوتايت إلى أن مركز جودا التاريخي الذي يعود إلى قرون مضت يتميز بآثار رائعة، مثل سينت جانسكيركو التي تعتبر أطول كنيسة في هولندا حيث يبلغ طولها 123 مترا، وتشتهر عالميا بنوافذها البديعة، بالإضافة إلى قاعة المدينة القديمة، والتي يعود تاريخها إلى 1450م، فضلا عن كاريلون التي تقدم دماها الميكانيكية عرضا رائعا كل ساعة ونصف، موضحا أنه لا يمكن لأي سائح الذهاب إلى جودا دون زيارة سوق الجبن والذي يمكن متابعته في الفترة من إبريل حتى أغسطس صباح الخميس من 10:00 حتى 13:00، بالإضافة الى زيارة متحف الجبن للاطلاع على طريقة صنع الجبن.

ولفت بوتايت إلى أن «جودا» تحتفل بمهرجانها الشهير للضوء في ديسمبر من كل عام، خلال هذا المهرجان، الآلاف من الزوار يتدفقون إلى المدينة للاستمتاع بمشاهدة المدينة على ضوء آلاف الشموع.

وأشار بوتايت إلى مدينة دلفت الساحرة بتاريخها الطويل ومبانيها العريقة ومتاحفها المميزة التي تدل على تنوعها الثقافي والتي تعتبر زيارتها متعة ثقافية وفنية.