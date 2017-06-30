القاهره - هناء السيد

أطلقت منظمة الوحدة العربية الأفريقية مبادرة التكافل الاجتماعي عن طريق قافلة الخير التي قامت بتوزيع المنتجات الغذائية في عدد من المحافظات بمصر وذلك برئاسة الامين العام للمنظمة سفير السلام ومكافحة الارهاب د.محمد المديرس وبمشاركة اعضاء المنظمة. واعرب المديرس عن سعادته بمشاركته في قوافل الخير التي جابت عددا من المحافظات المصرية، مطالبا باستمرار تلك القوافل وألا تقتصر على شهر رمضان فقط.

وثمن المديرس دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجهوده لمحاربة آفة الإرهاب التي تهدد الدول كافة، مشيدا بالعلاقات الكويتية ـ المصرية على المستويين الرسمي والشعبي، لافتا الى ان مؤسسات المجتمع المدني عليها دور مساند للدول والحكومات.