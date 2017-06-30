بشرى شعبان

جريا على عادته السنوية نظم مسجد العناز مسابقة لحفظ القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة للعام الثامن على التوالي تحت مسمى مسابقة فهد العناز ورصد لها ابناء المرحوم فهد العناز الجوائز القيمة للحاصلين على المراكز الأولى من مختلف الاعمار.

وتميزت المسابقة هذا العام بمشاركة كبيرة من حضانة اليرموك، حيث أعرب رواد المسجد من كبار السن عن سعادتهم البالغة وتقديرهم للمشرفين على هذه المسابقة الكريمة لما قدموه لهم من تكريم وتقدير، وعبر جميع المشاركين عن شكرهم لداعمي المسابقة، متمنين دوام اقامتها وتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى كل من مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري وبدر العناز الى جانب تكريم رواد المسجد من كبار السن. ‏‫