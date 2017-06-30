بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون د. أماني الطبطبائي عن قرب افتتاح نادي كبار السن الثاني في محافظة الفروانية.

وأكدت الطبطبائي في تصريح لـ «الأنباء» على حرص الوزارة التوسع في خدمات المسنين في مناطقهم ووسط بيئتهم الطبيعية، معلنة عن افتتاح مباني خدمة كبار السن في كل من اشبيلة وحولي والمدرجين ضمن خطة عمل الوزارة في عام 2018.

وأشارت إلى استمرار الإدارة في تنفيذ البرامج تدريب العاملين في الإدارة من مختلف المسميات الوظيفية لتطوير الأداء الى جانب تنظيم دورات تدريبية على الحاسب الآلي تماشيا مع التطور التكنولوجي لموظفي في الإدارة. وكشفت عن اتصالات مع الجهات الحكومية لتفعيل قانون المسنين عبر اجتماعات مع وزارات الدولة لاسيما وزارة الداخلية بشأن تخصيص مواقف خاصة لكبار السن أسوة بالمعاقين والعمل جار على إصدار بطاقة مسن لجميع المسنين المستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية تمنحهم أولويات في كل الخدمات تمنح من قبل الإدارة.