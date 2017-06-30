بشرى شعبان

أعلن الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم، أن حصول المرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة (ربة المنزل) على مساعدة شهرية قدرها 559 دينارا يشترط ألا يقل عمرها عن 55 عاما وألا تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.



وأشار كاظم في تصريح صحافي إلى أن أعداد ربات البيوت المستفيدات من المساعدة الشهرية التي تمنحها لهن وزارة الشؤون الاجتماعية بلغت 15 ألفا و746 ربة بيت.



وكشف أن إجمالي المساعدات السنوية لعدد 14 فئة تتلقى المساعدات من الشؤون خلال العام الماضي 2016 بلغ ما يقارب 263 مليون دينار موزعة على 40 ألفا و880 حالة من المطلقات والأرامل والأيتام وأسر الطلبة في الداخل والخارج والعجز المادي والمتزوجة من غير كويتي والشيخوخة والمرضى والبنات غير المتزوجات من سن 35 سنة فما فوق والتائبات وحالات أخرى.