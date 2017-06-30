عادل الشنان

علمت «الأنباء» من مصادرها في ديوان الخدمة المدنية أن نظام سجل الإجازات الدورية والعرضية والمرضية الإلكتروني رصد 12 ألف طلب إجازة مرضية تقريبا حتى يوم أمس الخميس، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يسجل النظام عددا كبيرا من أنواع الغياب عن العمل وفقا للقانون الذي يعطي الموظفين الحكوميين الحق في الإجازات المختلفة التصنيف من مرضي أو عرضي أو إجازات دورية يومي الأربعاء والخميس الماضيين كأيام عمل رسمية بين أيام إجازة العيد والإجازة الرسمية.

واعتبرت المصادر أن وجود تغيب عن العمل في هذين اليومين سالفي الذكر أمر متوقع نظرا لارتباط بعض الموظفين بالسفر خلال فترة إجازة أيام عيد الفطر، إلا أن التغيب وفق النظم واللوائح المعمول بها والمنصوصة قانونا يدخل في خانة حق الموظف.