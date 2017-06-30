محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» أن السلطات العراقية ممثلة بجهاتها الأمنية أبلغت كلا من الكويت والمملكة العربية السعودية بهروب مجموعة مسلحة من «داعش» إلى جهة غير معلومة.

وأوضح مصدر أمني مطلع لـ «الأنباء» ان الفرقة لجأت للهروب بعدما تم تضييق الخناق عليهم في العراق.



وأوصت الجهات العراقية كلا من البلدين بأخذ الحيطة والحذر حتى لا يتمكنوا من دخول أي من البلدين بطرق التهريب.



وبيّن المصدر ان الجهات المختصة في الكويت اتخذت جميع الإجراءات، خصوصا جهة «أمن الدولة» وحرس الحدود لضمان عدم تسلل أي من الدواعش وعدم منح الفرصة لهم للقيام بعمليات إرهابية انتحارية بالقرب من النقاط الأمنية والأماكن الحساسة، مع تشديد الحراسة على جميع المنافذ البرية والبحرية والشريط الحدودي، تحسبا لأي طارئ.



وذكر المصدر ان وزارة الداخلية على أهبة الاستعداد بجميع قطاعاتها.