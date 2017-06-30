فرج ناصر

قضت المحكمة الإدارية الكلية بقبول الصلح بين وزارة الأشغال وورثة مؤسسي مسجد شملان الرومي (المطبة) بناء على الاتفاق الذي تم بينهما.

وقالت مصادر من وزارة الأشغال لـ «الأنباء» ان الاتفاق جاء بعد زيارة من مسؤولي الوزارة إلى أسرة شملان الرومي وعرضهم ايجابية إتمام مشروع الدائري الأول وضرورة نقل المسجد إلى موقع آخر من اجل إتمامه.

وأكدت المصادر أن الموافقة تضمنت إنشاء المسجد في الموقع البديل الذي اقترحته «الأشغال» مع الحرص على المكونات الأثرية للمسجد وطابعه الإنشائي. لافتة إلى أن المكان الجديد مدرج على مخططات الوزارة الخاصة بالمشروع الجديد ومكانه الحالي لا يتعارض إطلاقا مع مشروع الدائري الأول.

وقالت إن وزارة الأشغال ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء والجهات الأخرى ذات العلاقة بالمشروع.