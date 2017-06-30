اسامة ابو السعود

زف اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات موافقة مؤسسة البترول على مطلب الاتحاد باحتساب معدل العمل الاضافي ضمن الأجر الذي تحسب على اساسه مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية.

وقال الاتحاد في بيان: ان مؤسسة البترول وافقت على مطلب الاتحاد بشأن طلب احتساب معدل العمل الإضافي ضمن الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة البترول الوطنية الذين تم نقل خدماتهم في السابق إلى شركة خدمات القطاع النفطي وكذلك العاملين الذين سيتم نقلهم من مصفاة الشعيبة إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من المعينين قبل 1 أبريل 2003.