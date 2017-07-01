أقامت شركة البابطين للإلكترونيات حفل إفطارها السنوي بحضور موظفي الشركة في مطعم فخر الدين بالاس، قاعة ديفان، وذلك بحضور المدير المالي لمجموعة البابطين جمال عمر، والمستشار القانوني سامح درويش، ورئيس قسم تقنية المعلومات سليمان نايف، ومدير العلاقات العامة أحمد الحربي، ورئيس التدقيق الداخلي إسلام عباس، إلى جانب ضيوف مجموعة البابطين الذين حضروا الحدث.

وبدأ الحدث بتلاوة القرآن الكريم ثم بالإفطار الذي رحب بعده مدير عام الشركة سام ريجوي بالحضور، وأكد على قيمة العمل الجماعي، وخلق أجواء الأسرة داخل مجموعة البابطين للإلكترونيات، وأهمية دعم الموظفين لبعضهم البعض أثناء العمل، كما أعرب عن تقديره للعمل الجاد والمساهمة القيمة لكل موظف من كل قسم من أقسام المجموعة.



وأضاف سام: «ان مجموعة البابطين أصبحت إلى جانب العلامة التجارية المرموقة في العالم LG التي تنمو وتكتسب المزيد من حصتها في السوق كل عام، العلامة التجارية رقم واحد في الكويت في معظم الفئات، وللحفاظ على هذا المركز يجب المحافظة على تلبية تطلعات العملاء وجودة الخدمة لمواكبة توقعاتهم دوما».

من جهته، شكر المدير المالي لمجموعة البابطين جمال عمر الجميع على حضورهم، مؤكدا أن النجاح الذي تحقق سيتواصل مادمنا نعمل بروح الفريق الواحد.

بعد ذلك، شارك الحضور في برنامج ترفيهي مميز تخلله سحب الحظ الذي أعده سمير غانم، وتضمن البرنامج العديد من فقرات الغناء والرقص للموظفين، والمشاركة في بعض الألعاب والحصول على الهدايا.

وقد ترأس هذا الحدث مدير خدمات البابطين للإلكترونيات خالد حماد ونظمه مدير التسويق ريان دلال.

وتعتبر مجموعة البابطين حفل إفطارها السنوي مناسبة رائعة تضم جميع أقسام المجموعة في قاعة واحدة، وتسعى من خلاله المجموعة إلى بناء الروابط القوية بينهم بجو عائلي.