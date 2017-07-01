ميكنة الزراعة.. تغني عن قلة العمالة الزراعية المدربة والقوية

شبك التظليل ضروري للتخفيف من سطوة الشمس على المزروعات صيفاً دعا المزارع مصطفى حسين الوزان الى نقاش جدي من قبل المتخصصين في الشؤون الزراعية حول أسلوب الدعم الحكومي للمنتجات الزراعية النباتية المحلية، آملا بتغيير هذا الاسلوب ليكون على شكل تقديم التيار الكهربائي ومياه الري مجانا للمزارعين المنتجين، بدلا من الأسلوب الحالي والمعمول به منذ سنوات طوال في الكويت ويتمثل في صرف الدعم الحكومي النقدي على المنتج الزراعي المحلي المباع عبر منافذ تسويقية محددة يوميا.



وقال «الوزان» في حديثه لـ «الأنباء» أجرته معه وسط مزرعته الشاسعة في العبدلي: إن لائحة الدعم المعمول بها حاليا غير منصفة وغير عادلة وهي غير عملية ولا علمية للمزارعين المنتجين المتميزين، فمن الغبن أو الظلم أن يكون دعم البصل الناشف وهو محصول شبه استراتيجي للبلاد ومهم لأهلها جميعا قريبا من الدعم المحدد للخيار، الذي لا يشكل مادة رئيسية على موائدنا.



وخلص الوزان من عرضه المستفيض لفلسفة الدعم الحكومي الى المطالبة بأن يكون هذا الدعم على شكل كهرباء ومياه ري وليس على شكل وزن ثمري ومساحة مزروعة تناسب هذا الوزن، وبيع وفواتير ومنافذ تسويق ودلالة ومراجعة ومحاسبة وغير هذا كثير، عرضة للخطأ في كل مرحلة من مراحل تسويقه.



وحال صرف الدعم على الكهرباء والمياه بتوصيلها مجانا نضمن أن يستفيد منه المزارع المنتج وبطريقة سليمة وآمنة أو مأمونة للدولة، أقصد من دون زيادة أو نقصان.



أهمية الدورة الزراعية



وسجل المزارع الوزان اعتراضه بشدة على قيام الجهات المعنية بالموافقة على تجزئة المزارع الشاسعة في العبدلي والوفرة، موضحا وفق تجربته الزراعية الطويلة التي تمتد لنحو ثلاثة عقود في العبدلي، أن المزرعة الصغيرة تحول دون تطبيق الدورة الزراعية الضرورية لتحسين أداء الأراضي الزراعية، خصوصا في الكويت ذات الأرض أو التربة الفقيرة بالمواد الغذائية وافتقارها لمصادر المياه الطبيعية، والتي تلزمنا إراحة جزء من الأرض سنويا، مبينا بعض الآثار السلبية لتجزئة المزارع الى خمسين ألف متر مربع وأقل قائلا: مناطقنا الزراعية صارت مليئة بالبشر قليلة بالثمر، وربما تجد المزارع الترفيهية أكثر من الانتاجية الآن، والسبب الرئيسي المزارع صغيرة المساحة، فإلى متى وإلى أين؟!



ميكنة الزراعة



هذا، ويؤمن المزارع بأهمية استخدام الآلة أو الماكينة الزراعية في الزراعة، لأنها من أهم الوسائل المتاحة للمزارعين، للتعويض عن نقص العمالة الزراعية المدربة القادمة الى الكويت في السنوات الاخيرة، وخصوصا من الجالية البنغلاديشية لدواع أمنية، كما يقولون.



وأضاف: الآلة تزيد الكفاءة الانتاجية وتعوض عن العمالة الزراعية، ولطالما جربت الآلة في مزارعنا بالعبدلي، لاسيما في زراعة البطاطا وجمعها توفيرا للجهد والوقت والمال، مشيرا الى أنه لم يزرع تقاوي البطاطا هذا الموسم مع أنه أول من زرعها مرتين في الموسم الواحد في المواسم السابقة، وحسنا فعل، فمعظم المبيع منها هذا لموسم كان بسعر بخس وضربها البرد والصقيع.



شبك التظليل الأبيض



وكي يستمر عطاء مزرعته كان المزارع «الوزان» يزرع في أنفاق متوسطة الحجم مغطاة بالشبك السميك الأبيض المصفر يوم زيارتنا لإحدى مزارعه بالعبدلي بصحبة المزارع المخضرم عوض المطيري (أبومحمد) كان يزرع الفلفل الحار أيما زراعة، فمثل هذا الشبك القوي يقلل كثيرا من سطوة أشعة الشمس على النبات فينمو ويترعرع وسط الأجواء اللاهبة في العبدلي صيفا!

التقويم الزراعي لشهر يوليو

إزالة الأجزاء اليابسة من الأسيجة والمصدات النباتية

يعد هذا الشهر من الاشهر التي يقل فيها النشاط الزراعي في الكويت نسبة للظروف المناخية، ونود ان نوضح اهم العمليات الزراعية اللازمة سواء للنباتات المزروعة او المزمع زراعتها.

النخيل

٭ ري أشجار النخيل المثمرة حتى لا تتأثر الثمار بالعطش.

٭ تغطية عذوق النخيل لحمايتها من الطيور وخصوصا عند تحول الثمار من الخلال الى الرطب.

٭ مقاومة الحشرة القشرة ان وجدت.

٭ مقاومة مرض اسوداد القمة وخصوصا في الفسائل الحديثة للزراعة.

الخضراوات والمحاصيل

٭ يمكن زراعة كل من الرقي (البطيخ الاحمر).

٭ البطيخ الاصفر.

٭ كما يمكن زراعة بذور البربير.

المشاتل

٭ تحضير المشاتل لزراعة بذور الخضراوات في مطلع الشهر المقبل (اغسطس).

٭ حرث الارض وتسويتها.

٭ اضافة الاسمدة العضوية بالقدر المطلوب.

٭ تحضير مستلزمات الحماية عند الزراعة.

الأشجار المثمرة

٭ ري الاشجار حسب الحاجة حتى لا تتساقط الثمار.

٭ الاستمرار في ازالة السرطانات غير المرغوبة التي تظهر على سوق الاشجار اولا بأول.

٭ رش الاشجار لتقليل البخر وازالة الاتربة بقدر الامكان ويفضل ان تكون اما في الصباح الباكر او في المساء.

الوقاية من الآفات والأمراض النباتية

٭ الديدان الخضراء على الجت والشمام والرقي.

٭ العناكب الحمراء وذبابة الثمار على الرقي.

٭ المن على النباتات الداخلية.

٭ الخنافس البرغوثية على الملوخية.

٭ مرض الذبول على الشمام والبطيخ.

٭ المن والذبابة البيضاء على الخيار في الزراعة المحمية.

المسطحات الخضراء

٭ يجب قص المسطحات الخضراء بالطول المناسب.

٭ اجراء عملية التحديد بمنع النباتات من الامتداد خارج منطقة الزراعة.

٭ الري الدوري.

الأسيجة النباتية

٭ تقص الاسيجة للتشكيل أو لإزالة الاجزاء اليابسة.

وفي الحالتين لابد من تحديد الاجزاء المراد التخلص منها ثم البدء في التنفيذ حتى لا يؤثر ذلك على مهام السياج وشكله.

قبل العيد وبعده سوق الجمعة.. في الوفرة صباحاً

تشهد الساحة الترابية خلف سوق الوفرة للخضار والفواكه حركة بيع وشراء نشطة للعديد من المواد الاستهلاكية الضرورية للعمال الفقراء كل يوم جمعة وتحديدا في الفترة الصباحية من الساعة الـ 7 حتى صلاة الجمعة. ويشبه هذا السوق سوق الجمعة في الري وغيره من المناطق السكنية من حيث تنوع المبيعات ورخصها، كي يستطيع جميع عمال المزراع ـ واغلبهم من العمالة الآسيوية ذات الاجور الشهرية المتواضعة ـ شراء حاجياتهم وحاجيات اسرهم عندما تحين عودتهم الى بلادهم واسرهم الفقيرة في الاغلب والاعم.

الزراعيون الأوائل



المزارع المخضرم مرزوق الطمار (أبو مفرّح)





يُعتبر المزارع مرزوق الطمار «أبو مفرِّح» من الكويتيين المؤسسين البارزين في الاتحاد الكويتي للمزارعين عام 1974 وجمعية الوفرة الإنتاجية الزراعية عام 1979، فقد حاز مزرعة شاسعة في منطقة الوفرة الزراعية أوائل السبعينيات طمرتها المياه الجوفية، فحصل على غيرها.

أورث حب الزراعة لأولاده، وخصوصا ابنه البكر «مفرح»، الذي شغل رئاسة اتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية، وابنه «حمد» الذي كان نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.

تبنى المزارع مرزوق الطمـــــار فكرة قبـــــول كل مزارع يحوز قسيمته على الانضمــــــام للاتحاد الزراعي بخمسة دنانير فقط وطالــــــب بضرورة توزيع التقريرين الإداري والمالــــــي للاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحــــــاد بأسبوعين على الأقل لمناقشتهما باستفاضة.

مجرد سؤال لوزارة الكهرباء ووزارة الأشغال

الى متى تستمر الحوادث المفجعة للأرواح والمدمرة للسيارات المارة على الطرق الداخلية لمنطقتي الوفرة والعبدلي، بسبب تقارب اعمدة الإنارة الكهربائية الحديدة القوية من هذه الطرق وتلاصقها أو تقاربها كثيرا وآخرها حادث الاسبوع الماضي المأساوي الذي أودى بحياة اثنين من الزراعيين المصريين الشباب، ابراهيم ميدان ومحمد أبو زيد، حرقا بعد ان اصطدمت سيارتهما الوانيت بعمود كهرباء وسط شارع عبدالرحمن الفلاح، في العبدلي، وحرقهما بالكامل..!

الاتحاد.. قوّة



عدنان مكّاوي

فُوجئت بوجود مادة في النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمزارعين تخوّل لرئيس هذا الاتحاد العريق ان يديره منفردا اذا تم حل مجلس ادارته سواء من قبل جمعيته العمومية او وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها المسؤولة رسميا عن اتحادات وجمعيات النفع العام في دولة الكويت - أو هكذا يجب.

وأنا لا أذكر متى وكيف تم تصديق المزارعين أصحاب الشأن على تلك المادة.. ولا أعرف كيف تقبل بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لأنها مادة غير منطقية بل هي مادة لا يمكن القبول بها، لأنها ببساطة ترسخ حكما واحدا فقط من تسعة، يعني حكم فرد واحد من مجموعة غالبا ما تكون هي السبب في حلّها، فقد اعتدنا مؤخرا ان تعين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبلها مجلسا جديدا بالكامل، لإدارة الاتحاد او الجمعية اذا تم حل المجلس السابق، وما حدث لجمعية الوفرة الإنتاجية الزراعية قبل حوالي أسبوعين فقط، دليل او شاهد على صحة ما نقوله هنا.. فقد عينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشكورة مجلسا بمعرفتها لإدارة هذه الجمعية بعد ثبوت وجود تجاوزات مالية وادارية عديدة من قبل مجلسها السابق (المنتخب) فلماذا تقبل «الشؤون» بمادة في النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمزارعين تُعطي الحق لرئيس مجلس منحل بإدارة الاتحاد منفردا أو وحيدا ومن وضع هذه المادة ومتى وكيف ولماذا؟!

أجزم بأن هذه المادة قد مُرِّرت في غفلة من المزارعين وربما تم تمرير مواد اخرى منذ نشأة الاتحاد في عام 1974، يريد المزارعون ان يعرفوها كلها بمقارنة بنود نظام الاتحاد الأساسي آخر طبعة مع نظامه الأساسي في طبعته الأولى عام 1974 ليحددوا الصالح منها والطالح ويعيدوا الأمور الى طبيعتها السوية والاتحاد الى طريقه الصحيح.. عبر جمعية عمومية غير عادية يحضرها المزارعون أنفسهم ليصوتوا بالاسم وليس باليد على كل مادة أو بند في نظام الاتحاد وضع بعد عام 1974.

وبحضور مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذين تسبب غيابهم عن حضور الجمعيات العمومية للاتحاد الكويتي للمزارعين منذ انتقال مكان انعقادها من غرفة التجارة والصناعة.. الى الشويخ.. تسبب في كل ما يحدث من مشاكل وخلافات عديدة، في هذا الاتحاد العريق، وللعلم فقد تم تغيير مدة المجلس من سنتين الى ثلاث ثم الى اربع سنوات فلماذا لا نعود الى السنتين؟!

وليس معنى ذلك اننا لسنا مع تغيير بنود او مواد في النظام الأساسي للاتحاد، فنحن مع التغيير ولكن بمعرفة مئات المزارعين أصحاب الشأن في التغيير بالتصويت الحر الواضح العلني السليم ومن أجل الصالح العام وليس من أجل ترسيخ حكم الفرد الذي يجانبه الصواب غالبا إن لم يكن دائما، والشواهد في التاريخ القديم والحديث لا حصر لها لمن يريد ان يعتبر ويتعظ من التاريخ.

والخلاصة: لا تتركوا اتحادكم أيها المزارعون فالبعض الآن يتربص به لينقض عليه ويفترسه شرّ افتراس، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد!

مهرجان للبرحي الكويتي

دعت جمعيـــــة أصدقــــــاء النخلة في الكويت جميع المزارعين الكويتيين المتميزين في إنتاج التمور الى الاشتراك في مهرجان البرحي الكويتــي المقرر إقامته في الكويت من 10 حتى 12 من شهر أغسطس المقبل.

دعوة.. لهيئة الزراعة

دعوة للجهات المعنية وأولها هيئة الزراعة لتشجيع المزارعين على الأخذ بالزراعة العضوية رغم صعوبتها في البلاد للحد من المخاطر الناجمة عن الاسراف في استخدام الاسمدة والمبيدات الكيماوية في إنتاج الخضار والثمار، وذلك بإقرار قانون تشجيعي للمزارعين وتوفير دعم حكومي مجزٍ للتوسع في الزراعات الطبيعية المعتمدة على المياه النفطية وعلى السماد العضوي والمبيدات الكيماوية الآمنة على صحة الإنسان وسلامة بيئته.