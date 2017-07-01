اسامة ابو السعود

زف اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات موافقة مؤسسة البترول على مطلب الاتحاد باحتساب معدل العمل الاضافي ضمن الأجر الذي تحسب على اساسه مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية.

وقال الاتحاد في بيان: ان مؤسسة البترول وافقت على مطلب الاتحاد بشأن طلب احتساب معدل العمل الإضافي ضمن الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة البترول الوطنية الذين تم نقل خدماتهم في السابق إلى شركة خدمات القطاع النفطي وكذلك العاملون الذين سيتم نقلهم من مصفاة الشعيبة إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من المعينين قبل 1 أبريل 2003 بصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (57/2017) بتاريخ 11/6/2017 بشأن احتساب معدل العمل الاضافي ضمن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة وذلك على النحو التالي:

أولا: المحافظة على هذه الميزة للعاملين في المؤسسة وشركة البترول الوطنية الكويتية المعينين قبل 1/4/2003 سواء استمروا بالعمل لديها أو عند انتقالهم للعمل بالشركات التابعة الأخرى.

ثانيا: احتفاظ العاملين الذين سينتقلون من المؤسسة وشركة البترول الوطنية الكويتية للعمل بالشركات التابعة بحقهم في احتساب معدل العمل الاضافي ضمن الأجر الأخير الذي تحسب على أساسه مكافأة الخدمة عند انتهاء خدماتهم بالمؤسسة/ الشركة.