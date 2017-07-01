أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) مبادرة «صحتك في بيتك»، بالتعاون مع معهد دسمان للسكري، والتي عرض من خلالها البنك على منصاته الالكترونية مقاطع فيديو تحمل نصائح ومعلومات طبية وإرشادات تغذية للصائمين، انطلاقا من أهمية تركيز جهود نشر التوعية الصحية في المجتمع، وضمن اطار برنامج «بيتك» المكثف الذي اطلقه في شهر رمضان بعنوان «تواصل بالخير في شهر الخير 3».

وتضمنت المبادرة سلسلة من اللقاءات المصورة التي تحمل نصائح مهمة تناسب الصائمين في الشهر الفضيل من قبل اطباء متخصصين وصيادلة وعدد من اخصائيي التغذية، تنشر على قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقت هذه المبادرة التي اطلقت بهاشتاغ #صحتك_في _بيتك تفاعلا كبيرا من متابعي «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، كما لاقت اشادة وترحيبا كبيرين من الجمهور بفضل المحتوى الجيد والرسالة التوعوية الصحية المناسبة للصائمين.

وتؤكد هذه المبادرة حرص «بيتك» على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بشتى مجالاتها، ونشر الوعي الصحي اللازم وإبراز دور التغذية الصحية السليمة في تحسين حيوية الجسم ووضعه الصحي العام والوقاية من الأمراض. واستمرت هذه المبادرة طيلة الشهر الفضيل سعيا لزيادة المنفعة للمجتمع وتعزيز وعيهم الصحي في مسائل عديدة خصوصا تلك المتعلقة بالصوم، وطرق الوقاية من بعض الأمراض وسبل التعامل معها.

ويقوم «بيتك» بدور كبير في المجال الطبي والعلاجي، والتعاون مع الجهات الصحية والمشاركة بأنشطة وفعاليات توعوية مختلفة ايمانا منه بأن الحالة الصحية للفرد والمجتمع، ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وتلعب دورا أساسيا في تقدم وازدهار الاقتصاد المجتمع.