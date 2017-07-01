ابتكار برامج لتطوير شخصية الشباب

لميس بلال

في إطار سعي لوياك لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية ونشر نموذجها في المحافظات الكويتية وتحقيقا لرؤيتها في ابتكار برامج وأنشطة تنموية تساهم في تطوير شخصية الشباب وإطلاق إبداعاتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

أعلنت لوياك افتتاح فرع لوياك لخدمة أطفال وشباب الجهراء بدعم من إدارة تنمية المجتمع فرع القيروان، وتزامنا مع حلول شهر رمضان استهل الفرع نشاطه بحملة موسعة لتوزيع مؤنة رمضان الغذائية علي 250 أسرة بدعم من شركة الميزان القابضة إحدى شركات مجموعة الوزان.

ومن جانبها، صرحت عضو مجلس إدارة لوياك والمشرف العام على فرع الجهراء «فتوح الدلالي» بأننا في أمس الحاجة إلى خلق ثقافة جديدة تعزز قيم المحبة والسلام وخدمة المجتمع وابتكار برامج وأنشطة في مواجهة العنف والتطرف الذي يسود العالم والذي يكون معظم ضحاياه من الشباب والأطفال.

وأكدت حرص لوياك على تمكين الشباب من خلال فرص فريدة ليصبح مواطنا إنسانيا فاعلا، لافتة إلى أننا اختصارنا المسافات على أهل الجهراء ونقلنا لهم أنشطتنا والتي لاقت استحسانا كبيرا وردود فعل أثلجت صدورنا وجعلتنا مطمئنين على نجاح برامجنا التي خططنا لها في الصيف.

واضاف منسق ومشرف فرع لوياك الجهراء «وائل حويدر» باننا استطعنا تنظيم مخيم رمضاني للأطفال تخللته فعاليات جميلة ومميزة في الرسم والطبخ وعمل ديكوباج فني ومعرض قرقيعان وإسعافات أولية بالإضافة إلى سينما مصغرة سعد بها الأطفال وذووهم والحاضرون.

كما شكرت نائبة المشرف العام لفرع لوياك الجهراء «معالي جميل الظفيري» الأهالي والأطفال على حضورهم ومشاركتهم التي أضفت جوا من السعادة والفرح، وأثنت على الدور الذي تقدمة لوياك في دعم الشباب باعتباره شريكا في التنمية المستدامة وخير استثمار للمستقبل.