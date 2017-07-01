تأثير منخفض الهند الموسمي يسيطر على شبه الجزيرة العربية هذا الأسبوع

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان منخفض الهند الموسمي يسيطر هذا الاسبوع وحتى الخميس المقبل على منطقة شبه الجزيرة العربية مكونا عدة بؤر من منخفضات جوية عميقة وتكون هذه البؤر متفرقة وتمتد من البحر الأحمر غربا الى الخليج العربي شرقا ومن جنوب تركيا شمالا الى سواحل بحر العرب في سلطنة عمان واليمن جنوبا.

وأضاف: تبلغ قوة هذه البؤر من المنخفضات الجوية ما بين 996 و992 مليبار مما يجعل المنطقة كلها وكأنها منخفض جوي واحد كبير ممتد من أقصاها الى اقصاها تهب عليها الرياح الشمالية الغربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والتي تبلغ سرعتها بين 10 و30 كم/ ساعة والتي قد تغير اتجاهها احيانا فتكون رياحا جنوبية شرقية خفيفة السرعة قد تنشط احيانا.

واستطرد: هذه الرياح الشمالية الغربية الخفيفة السرعة تأتي صافية وخالية غير محملة بالغبار والأتربة مما يجعل اشعة الشمس تتركز على سطح الأرض فترتفع حرارة الجو بصورة عامة.

وتابع: ستكون الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و50 درجة مئوية ولكن هناك احتمالا في ان تصل درجة الحرارة الجمعة المقبلة الى 52 درجة مئوية في ساعات الظهيرة حيث يكون شعور الانسان بأن درجة الحرارة أعلى بكثير من الدرجة المعلنة ولذلك ننصح بالابتعاد عن المناطق المشمسة في وقت الظهيرة في هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة.

اما عن حالة البحر فإن تيارات الفساد ذات الاندفاع الخفيف والصالحة للصيد هي المسيطرة خلال هذا الاسبوع حتى يوم الأربعاء وأنسب وقت للصيد هو مع وقفة الماية بعد منتصف الليل وفي النهار مع وقت الظهر وستتحول التيارات البحرية يوم الخميس الى تيارات حمل شديد الاندفاع وغير صالحة للصيد لمدة أسبوع كامل ولكن يبقى البحر شبه هادئ فيه أمواج خفيفة جدا وغير عالية في وسط البحر حيث يكون ارتفاع الموج بين 30سم

و180سم خلال أيام الأسبوع ودرجة حرارة البحر بعيدا عن السواحل ستكون بين 25 و28 درجة مئوية خصوصا عند الجزر مثل جزيرة كبر وجزيرة قاروه وجزيرة ام المرادم حيث البحر سيكون أبرد من شواطئ المناطق الكويتية حيث ستكون درجة حرارة البحر في الشواطئ بين 30 و32 درجة مئوية.