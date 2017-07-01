الرمز A يتناسب مع أجواء الكويت ذات الطقس الحار و‏B للجو المعتدل وC للطقس البارد

كفالة الإطار إلزامية وتكون عاماً كاملاً من تاريخ الشراء

ضغط الهواء المناسب يطيل عمر الإطار ويوفر الوقود ويساعد في الحيلولة دون وقوع الحوادث

لابد من اختيار الإطار الذي يتناسب مع وزن السيارة الفعلي والمحتمل

4 أرقام تشير لتاريخ صنع الإطار ويأتي تاريخ الصلاحية بعد كلمة Dot الموجودة على طرف الإطار

صلاحية إطارات السيارة الصالون ومتوسطة الحجم 24 شهراً عاطف رمضان

حذّر الخبير في سلامة وحماية المستهلك منصور النزهان في تغريدة بحسابه على «تويتر» من شراء الإطارات المستعملة التي تؤدي للحوادث وتعرض أرواح المستهلكين للموت.

وذكر النزهان معلومات مهمة لا يعلمها كثير من المواطنين والمقيمين كمراعاة تاريخ صلاحية الإطار عند شرائه وكيفية قراءة الرموز التي تدل على تاريخ الصنع، مشيرا الى أن صلاحية الإطار تقرأ بالسنة وعدد الأسابيع التي تمت صناعتها فيها، وأن تاريخ الصلاحية يتكون من 4 أرقام تدل على تاريخ صنع الإطار، فمثلا عند قراءة الأرقام 4202/4217 فذلك يعني أن الإطار تم صنعه في الأسبوع الثاني والأربعين من عام 2017، أي ان أول رقمين من اليسار يدلان على أسبوع الإنتاج والرقمان الأخيران يدلان على سنة الصنع والسنة تتكون من 52 أسبوعا.

وأوضح أنه في الغالب يأتي تاريخ الصلاحية بعد كلمة Dot الموجودة على طرف الإطار، وانه من الضروري معرفة مكونات الإطار والرموز الخاصة بقوة تحمله لحرارة الجو، فمثلا الرمز A يتناسب مع أجواء الكويت ذات الطقس الحار و‏B للجو المعتدل وC للطقس البارد.

وأشار أيضا إلى ضرورة معرفة أهمية مقاس الإطار و«الكفالة» الإلزامية ومدتها عام كامل من تاريخ الشراء ونوعية الإطار يشار إليها بالحروف الثلاثة التالية وتكون ‏P للإطارات الخاصة بسيارات الركاب و‏LT للإطارات الخاصة بالشاحنات الخفيفة و‏C للإطارات الخاصة بالشاحنات الكبيرة.

وفيما يلي التفاصيل: قال النزهان ان إطارات السيارة من الأجزاء المهمة التي لها عدة وظائف لها دور في زيادة كفاءة سيارتك وزيادة معدلات الأمان أثناء قيادتك لسيارتك على الطريق.

واضاف أن نسبة كبيرة من الحوادث التي تقع على الطرق تكون بسبب السرعة الزائدة أو تلف الإطارات على الطريق، والتي تعتبر من أخطر العوامل المسببة للحوادث، والتي يلام عليها قائد السيارة رغم أنه من الممكن أن يكون ملتزما بالسرعة المحددة ومستيقظا وواعيا للطريق، إلا أنه أهمل في اختيار الإطار المناسب أو في متابعة صيانته.

وان الإطار جزء مهم كما ذكرنا في السيارة يجب ملاحظته لارتباطه بالمحافظة على سلامة الأرواح، فمعظم حوادث السيارات تعود الى تلف او اهتراء الإطارات.

وتطرق النزهان لنقاط مهمة في كيفية اختيار وشراء الاطار والمحافظة عليه فيما يلي: اولا: مكونات الاطار: تتكون الإطارات من عدة مواد التي باختلاف نسبها يختلف تكوين الإطار واستعمالاته، حيث ان المطاط هو الجزء الأكبر ويليه مادة الكربون التي تعطيه لونه الأسود المعروف ومواد اخرى للأكسدة والتوازن.

تختلف قساوة الإطارات على حسب كمية الكربون المضافة إليها بحيث كلما زادت كمية الكربون كان الإطار قاسيا، وإذا قلت هذه النسبة من الكربون يكون الاطار ذا طراوة أكثر، ويقوم الإطار الاقسى على زيادة تحمل الإطار وطول عمره، أما الإطار الأطرى فيحافظ على تماسك السيارة على الطريق ولكنه لا يدوم بنفس المدة التي يدومها الإطار الأقسى.

تضاف العناصر الأخرى على أساس مناخ الدولة التي ترسل إليها الإطارات فتختلف نسبتها في البلدان ذات الطقس الحار عن البلدان الأخرى التي تتميز بطقس بارد.

ثانيا: معرفة الرموز الخاصة بقوة تحمل الاطار لحرارة الجو ونوضحها كالتالي: ٭ البلاد الحارة: من الأهمية بمكان معرفة الرموز الموجودة على طرف الاطار حيث يفضل شراء الرمز A لأنه يتناسب مع اجواء الكويت وباقي دول الخليج ذات الطقس الحار ولتوضيح ذلك فان: - الرمز ‏A يستخدم للمناطق ذات الطقس الحار.

- الرمز ‏B يستخدم للمناطق التي طقسها معتدل الحرارة.

- أما الرمز C فيستخدم للمناطق التي طقسها بارد.

ثالثا: النقشات: تختلف النقشات التي تكون على سطح الإطار على حسب الغرض المراد منه، ففي التضاريس الوعرة تستعمل الفرزات الخشنة لتلائم الأرض، أما في المناطق الرطبة والمطرية فتستعمل النقشات الطولية المتقطعة لضمان انسياب الماء من بينها وثباتها على الانزلقات، أما النقشات الناعمة فتستعمل عادة في المناطق الرملية لعدم حدوث أي تغريز في الأرض.

رابعا: صلاحية الاطار: ان صلاحية اطارات السيارة (الصالون) ومتوسطة الحجم يكون 24 شهرا وتقرا صلاحية الاطار بالسنة وعدد الأسابيع التي تمت صناعتها بها.

٭ وفي الغالب يأتي تاريخ الصلاحية بعد كلمة Dot الموجودة على طرف الإطار.

٭ وللعلم كلما قدم الإطار قل عمره على الطريق وجف المطاط الموجود داخله، مما يعني تشققات أسرع في جسم الإطار وعدم تماسكه على الطريق.

خامسا: مقاس الإطار: يجب أن يكون مثلما ذكر في دليل تصنيع السيارة الذي يأتي معها، وإذا لم يكن موجودا فهو مطبوع على جسم السيارة جهة باب السائق، وعدم التزامنا بهذه المقاسات قد يؤثر على توازن وميكانيك السيارة.

سادسا: ضمان الإطار (الكفالة): ان كفالة إطارات السيارات تكون عاما كاملا من تاريخ الشراء وهي كفالة إلزامية لا يحق لتاجر إنقاصها أو التلاعب فيها.

سابعا: دائما اختر الإطار الذي يتناسب مع وزن سيارتك الفعلي والمحتمل التحميلي: - رموز الوزن «LOAD INDEX» ويأتي الرقم غالبا بعد رمز H الموجود على طرف الإطار: ‏79 = 437kg ، ‏80 = 450kg ‏81 = 462kg ، ‏82 = 475kg ‏83 = 487kg ، ‏84 = 500kg ‏85 = 515kg ، ‏86 = 545kg ‏87 = 550k ، ‏88 = 560kg ‏89 = 580kg ، ‏90 = 600kg ‏100 = 800kg ، ‏108 = 1000kg ‏114 = 1180kg

ثامنا: تصميم الإطار: وتصميم الإطار موضح بالرموز: ‏R إطار بطبقات من الأحزمة الفولاذية‏B إطار بطبقات من الأحزمة النسيجية والإطار مصمم بطبقات من الأحزمة الفولاذيةوهي الأكثر استخداما.

تاسعا: نوعية الإطار: يشار إلى نوعيات الإطارات شائعة الاستخدام بالحروف الثلاثة التالية: ‏P الإطارات الخاصة بسيارات الركاب‏LT الإطارات الخاصة بالشاحنات الخفيفة‏C الإطارات الخاصة بالشاحنات الكبيرةعاشرا: فوائد ضغط الهواء: ضغط الهواء المناسب يطيل عمر إطارات سيارتك الافتراضي ويوفر الوقود ويحول دون وقوع الحوادث.

ضغط الهواء الصحيح في الإطارات حسبما تنصح به الشركات المصنعة للسيارات (الإطارات الأمامية والخلفية) للموديل الخاص لسيارتك أو الشاحنة الخفيفة موضح على الإطار نفسه أو على ملصق موجود على باب السيارة أو في دليل السيارة، ويمكن معرفته أيضا لدى الوكيل أو الشركة المصنعة للإطار أو المحل الذي اشتريت منه الاطار.

• حادي عشر: نصائح عامة قبل شراء الإطارات، وكيفية المحافظه عليها: * اعتمد دائما على شراء نوع جيد من الإطارات يكون معروفا ومن ماركة مسجلة.

* لا تستخدم أو تركب في سيارتك إطارات مستعملة لخطورتها.

* اطلب دائما ضمان الوكيل (الكفالة) واحتفظ بوثيقة الضمان (الكفالة) لكي تضمن حقك عند وجود عيوب بالإطار.

* اتبع دائما تعليمات ونصائح الجهة المصنعة لاستخدام نوع الإطار وحجمه المناسب لسيارتك.

نصائح عامة لشراء الإطارات والمحافظة عليها

1- افحص إطاراتك قبل الاستخدام.

ابحث عن علامات لوجود جسم غريب على كتف أو جسم الإطار، أيضا اختبر الإطار بالرغوة لمعرفة وجود تسرب هواء، وإذا لاحظت أيا من هذه الأعراض فيجب عليك إصلاح الإطار بشكل سريع، لأن كلا هذين السببين قد يسببان أخطارا حقيقية.

2- إذا لاحظت شقا عميقا أو قطعا أو أي مشكلة رئيسية في الإطار استبدله حتى لا يؤدي إلى مشاكل في الأداء مستقبلا او التسبب في إصابات لسائق المركبة أو المصاحبين معه.

3- افصح ضغط الإطار بشكل شبه يومي للمركبة التي تستخدمها لان ضغط الإطار عامل مهم لسلامة الإطار.

4- ارجع لكتيب مصنع المركبة للحصول على الضغط الأمثل.

5- لا تستخدم مركبة بها إطار تالف أو مشوه أو مشقق، لأن هذه الأعراض قد تكون نتائجها خطيرة على حياتك وحياة من معك بالسيارة.

6- لا تشتري الإطارات إذا وجدتها مخزنة بشكل غير جيد أو ملقاة تحت أشعة الشمس دون غطاء وفي مكان جاف.