العطور الأصلية لا تتأثر بالعوامل الخارجية ولا تتفاعل معها بخلاف المقلدة

الأصلي لا يترك أثراً أو يغير من لون الملابس البيضاء

شراء العطور الأصلية من وكيل معتمد أو محلات موثوقة يجنبنا الوقوع في عمليات الغش

التغليف والطباعة والغطاء يمكن التعرف من خلالها على المنتج المقلد عاطف رمضان

يتزايد إقبال كثير من المواطنين والمقيمين، وخاصة من النساء، على شراء العطور خلال الأعياد والمناسبات، وقد يتعرض البعض لعمليات الغش التجاري أو «التقليد».

فكيف نفرق العطر الأصلي من العطر المقلد؟ وكيف نتجنب الوقوع في عمليات الغش التجاري وشراء المنتجات المقلدة من العطور؟

«الأنباء» سألت الخبير في سلامة وحماية المستهلك منصور النزهان عن أسباب انتشار العطور المقلدة في الأسواق المحلية وكيفية معرفتها، فأشار إلى أن ذلك يحدث كنتيجة لارتفاع أسعار العطور الأصلية مقارنة بالعطور المقلدة، بالإضافة إلى رغبة بعض بائعي العطور في تحقيق ربح غير مشروع.

ونصح النزهان المستهلكين بمعلومات تمكنهم من التفريق بين العطور الأصلية من المقلدة تتمثل فيما يلي:

٭ فحص أنبوب الرش حيث يكون طوله متناسقا مع طول زجاجة العطر بالنسبة للعطر الأصلي أما خلاف ذلك فيكون العطر مقلدا.

٭ التغليف بالسلعة الأصلية يغطي جميع العبوة بالكامل بخلاف السلعة المقلدة.

٭ معلومات أرقام تسلسل التصنيع وغيرها تكون مدونة على العلبة بطريقة محفورة في المنتج الأصلي.

٭ الغلاف البلاستيكي الخارجي للعلبة يكون سميكا، وبعض الشركات تقوم بإضافة شريط أحمر ليسهل عملية فتح هذا الغلاف.

٭ الطباعة على العلبة تكون واضحة وكذلك درجة الألوان وانسجامها ولا توجد أخطاء إملائية.

٭ فحص الزجاجة إذا وجد بها آثار لخدوش أو تجريح، فهو دليل على أنه سبق استخدامها.

٭ تفحص سمك الزجاج والرشاش فمن الواجب عدم اختلاط الرذاذ بالهواء عند الرش.

٭ لاحظ لون العطر من خلال الزجاجة، ومدى نقائه، وخلوه من الشوائب.

٭ إذا كانت الزجاجة من النوع الغامق أو ملونة وبالتالي لا تستطيع رؤية ما بداخلها، قم برش القليل من العطر على قطعة بسيطة من الملابس البيضاء ثم اتركها لمدة دقائق وتفحصها، فإذا وجدت أي أثر أو لون، فهو مقلد، لأن العطور الأصلية لا تترك أي آثار.

٭ العطور الأصلية لا تتأثر بالعوامل الخارجية ولا تتفاعل معها، أما العطور المقلدة فتحدث تغييرا في الرائحة بعد الاستعمال نتيجة التفاعل مع الهواء أو الحرارة أو كليهما، خاصة في المناطق العربية.

٭ سدادة الغطاء يجب أن تكون بشكل مماثل وقائم، وذات ملمس ناعم خالية من الرتوش، أما عن الرشاش الداخلي فلابد أن يعمل بشكل جيد لأن العطر الأصلي تستخدم فيه خامات عالية الجودة.

٭ شراء المنتج من محلات أو توكيلات موثوق منها يجنبنا الوقوع في الغش.

العلامة التجارية مميزة وتنشأ من مصدر وحيد

العلامة التجارية، هي علامة مميزة يستخدمها فرد أو منظمة أعمال، أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد لتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.

العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.

ان العلامة التجارية أصبحت تشكل ثروة مهمة من الناحية التجارية، فقد أوضحت الإحصائيات أن قيمة بعض العلامات التجارية العالمية والمشهورة على الصعيد الدولي قد تجاوزت ملايين الدولارات.

عقوبات حددها القانون لمخالفي العلامات التجارية

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع وهو سيئ النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.