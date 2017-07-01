أسامة أبوالسعود

أكد وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري أنه كان يؤيد عودة صلاة العيد بالساحات لأنها سنة نبوية، لكن في الوقت ذاته هناك احترازات أمنية ضرورية خاصة تم اتخاذها بعد تفجير مسجد الإمام الصادق قبل عامين.



ولفت الجبري في تصريحات لـ «الأنباء» إلى أن الأمور -ولله الحمد- مستقرة، ولكن لابد من اتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية بهدف الحفاظ على حياة جموع المصلين لأنها الأولوية القصوى أولا وأخيرا خاصة لما تشهده المنطقة من أعمال إجرامية تقوم بها مجموعات ضالة من «داعش» وغيرها وكان آخرها المحاولة الفاشية لاستهداف مكة المكرمة قبل أيام.