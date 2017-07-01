عبدالعزيز الفضلي

دعت الهيئة العامة للبيئة وزارة التربية إلى الحد من الإسراف غير المبرر في الكهرباء وضرورة إطفاء الأنوار خارج الدوام الرسمي.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في كتاب وجهه للتربية وحصلت «الأنباء» على نسخة منه «تحقيقا لرؤية سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن تكون 15% من الطاقة في الكويت نظيفة بحلول عام 2030 واستمرارا للسياسة الهادفة إلى أن تكون الكويت دولة صديقة البيئة، فإننا نأمل التنبيه على العاملين في جهتكم الموقرة بإطفاء الأنوار في جميع المباني التابعة لكم بعد انتهاء الدوام الرسمي، وذلك ترشيدا لاستخدام التيار الكهربائي والحد من الإسراف غير المبرر والذي يترتب عليه أضرار وآثار سلبية على البيئة.

بدوره، قام وكيل وزارة التربية د هيثم الأثري بتعميم كتاب الهيئة على كل قطاعات وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم واللجنة الوطنية الكويتية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، مطالبا تلك الجهات بتنفيذ ما جاء بكتاب الهيئة من تعليمات.